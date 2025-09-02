اتفاقيات بـ 107.7 مليارات يوان بين الصين والدول العربية

أقيمت الدورة السابعة لمعرض الصين والدول العربية في مدينة يينتشوان بمنطقة نينغشيا في الفترة من 28 إلى 31 أغسطس 2025. حيث تجاوز عدد المشاركين والعارضين في المعرض 17.8 ألف شخص، وحقق المعرض 331 إنجازاً تعاونياً بقيمة 107.75 مليارات يوان صيني من الاتفاقيات الموقعة.

أصدر المعرض عدداً من الإنجازات المهمة، منها «500 نتيجة للتكنولوجيا المتقدمة والمناسبة بين الصين والدول العربية»، و«تقرير توقعات عام 2025 لتطوير ترشيد استهلاك المياه بين الصين والدول العربية»، و«مقارنة بين معايير الطاقة النظيفة في الصين والدول العربية»، و«ميثاق تحالف التعاون الطبي بين الصين والدول العربية»، و«تقرير عام 2024 حول تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والدول العربية».

من خلال الإنجازات المتراكمة للدورات السابقة، تتعاون المزيد من الدول المشاركة في مبادرة «الحزام والطريق»، بما فيها الدول العربية، بشكل وثيق مع المعرض. وقد نجحت هذه الدورة في دفع 86 مشروع تعاون دولي مع دول مثل المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، ومصر، والبحرين، والمغرب، والأردن، وقطر، وكازاخستان، بقيمة إجمالية بلغت 46.47 مليار يوان صيني، أي ما يعادل 43.1% من إجمالي الاتفاقيات الموقعة.

ركز المعرض بشكل أكبر على التعاون الاقتصادي والتجاري العملي، حيث استضاف أكثر من 40 فعالية لتعزيز الاستثمار، بما في ذلك محادثات تجارية، ولقاءات صناعية، واستقطاب مشاريع جديدة. نتج عن هذه الفعاليات 331 إنجازاً تعاونياً، وقيمة إجمالية للاتفاقيات الموقعة بلغت 107.75 مليارات يوان صيني، منها 28 مشروعاً تتجاوز قيمتها مليار يوان صيني، بقيمة إجمالية بلغت 78.57 مليار يوان صيني، أي ما يعادل 72.9% من إجمالي الاتفاقيات.

تضمن المعرض مساحة عرض بلغت 36 ألف متر مربع، مقسمة إلى 6 مناطق عرض رئيسية منها منطقة الاقتصاد الرقمي. وركز على احتياجات التعاون لدى الدول العربية في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، وصناعة الألعاب، والطاقة الجديدة. ولأول مرة، تم إنشاء منطقة لإطلاق المنتجات الجديدة، حيث تم الكشف لأول مرة على مستوى العالم عن روبوت مناولة لفافات الورق ذات الحمولة الثقيلة. كما تم إنشاء «منطقة تطبيق الكهرباء الخضراء» لأول مرة في قسم الطاقة النظيفة.

بالإضافة إلى ذلك، شهدت هذه الدورة العديد من «الإنجازات الأولى»، مثل إدراج اجتماع مجلس اتحاد البنوك العربية الصينية فعالية دائمة في المعرض، بهدف دعم المؤسسات المالية مثل بنك التنمية الصيني وصندوق التنمية الصيني الأفريقي في مساعدة الشركات الصينية على التوسع عالمياً. كما تم للمرة الأولى استضافة جمعية المقاولين الصينيين في الخارج لعقد فعالية ترويجية للاستثمار في المناطق الصناعية الخارجية والبنية التحتية.