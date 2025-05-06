«مانولايف» تفتتح مقراً في مركز دبي المالي العالمي



أعلنت شركة «مانولايف» عن افتتاح مقرها الجديد في مركز دبي المالي العالمي، وذلك في خطوة تمثل توسعاً كبيراً في أعمالها العالمية في تأمين الأفراد من أصحاب الثروات. ويرسخ المقر الجديد مكانة «مانولايف» كأول شركة تأمين دولية لأصحاب الثروات في «دبي المالي العالمي» حاصلة على ترخيص من الفئة الرابعة، بما يُمكنها من تقديم الاستشارات وترتيب عقود التأمين على الحياة المخصصة لتلبية الاحتياجات المتنامية للثروات والتأمين في منطقة الشرق الأوسط.



وتؤكد الخطوة الاستراتيجية التزام «مانولايف» تجاه قطاعي أصحاب الثروات والملاءة المالية العالية سريعة النمو، عبر تزويد العملاء بحلول تأمين على الحياة تعتبر الأفضل ضمن فئتها في المنطقة.



تجارب شخصية

وقالت جين وونغ، الرئيسة التنفيذية لشركة «مانولايف جلوبال هاي نت ورث»: «تُعد منطقة الشرق الأوسط جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية النمو العالمي لدينا. ولا يقتصر دور مقرنا الجديد في مركز دبي المالي العالمي على تعزيز حضورنا وقدراتنا فحسب، بل يربطنا بشبكة فعّالة من مديري الثروات والمكاتب العائلية والمبتكرين. وسيمثل أيضاً بوابة لتزويد عملائنا من الأثرياء وذوي الملاءة المالية العالية بمنتجات مبتكرة وتجارب شخصية تلبي احتياجاتهم».



ميزة استراتيجية

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «يسرنا أن نرحب بانضمام شركة «مانولايف» إلى مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. ويؤكد قرار «مانولايف» بتأسيس مقرها الجديد في المركز على مكانتنا كمركز وحيد للتأمين وإعادة التأمين في المنطقة، مما يوفر ميزة استراتيجية لا مثيل لها لشركات التأمين العالمية الساعية إلى تعزيز حضورها في الأسواق الناشئة».

وعلى مدار ما يزيد على 20 عاماً، تواصل «مانولايف جلوبال هاي نت ورث» الجمع بين خبرة فرق عمل من «مانولايف» برمودا وهونغ كونغ وسنغافورة لتقديم حلول حماية وادخار مصممة خصيصاً لتزويد العملاء في أكثر من 150 دولة بخدمات تعتبر الأفضل ضمن فئتها من خلال قناة الوساطة الدولية المعنية بأصحاب الثروات.



الأفراد الأثرياء

وتتوقع «مانولايف جلوبال هاي نت ورث» إمكانات نمو كبيرة، حيث تبلغ ثروة شريحة الأفراد الأثرياء والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية ما يقارب 80 تريليون دولار، ومن المتوقع أن تنمو بنسبة تقارب 40% خلال السنوات الخمس المقبلة.

ويسهم تواجد «مانولايف» في مركز دبي المالي العالمي في تمكين الشركة من الاستفادة من هذا النمو، فضلاً عن تعزيز ريادتها في سوق يشهد زيادة سريعة في الطلب على حلول متطورة لتراكم الثروات، وتخطيط الإرث، وتخفيف المخاطر.



في السنوات الأخيرة، أصبح مركز دبي المالي العالمي المركز العالمي للتأمين وإعادة التأمين في المنطقة. وبنهاية عام 2024، بلغ عدد عملاء المركز 125 شركة مرتبطة بالتأمين وإعادة التأمين. ويمثل المركز موقعاً استراتيجياً للعديد من الشركات لتحقيق النمو، مثل شركات التأمين العالمية، وشركات إعادة التأمين، وشركات وساطة إعادة التأمين، وشركات التأمين الأسير، ووكالات التأمين العامة، وشركات خدمات لويدز، وشركات التغطية التأمينية، وشركات الاستشارات، وشركات الامتثال، ومؤسسات إدارة المخاطر.