الشارقة تشهد إطلاق مشروع «بوابة القاسمية» باستثمارات مليار درهم

شهدت الشارقة إطلاق مشروع «أراضي بوابة القاسمية»، الذي سيقام على مساحة 9.6 ملايين قدم مربعة، بقيمة مليار درهم، والذي صُمم ليكون مدينة صناعية وتجارية متكاملة، ومقصداً لأصحاب الصناعات الخفيفة والمتوسطة.

ويقع مشروع «أراضي بوابة القاسمية» في مدينة القاسمية الصناعية بالشارقة، وتطوره شركة «الراسخون للعقارات» على طريق دبي - حتا بالقرب من منطقة المدام، ما يمنحه موقعاً لوجستياً محورياً يربط بين أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة. ويتيح المشروع ملكية حرة لجميع الجنسيات، مع إعفاءات استثنائية من الرسوم الحكومية الخاصة بالتسجيل والتملّك.

وأكد خليفة سلطان بن حارب المهيري، المدير العام لشركة «الراسخون للعقارات»، أن المشروع يجسّد مفهوماً استراتيجياً تتبناه الشركة يقوم على أن الأرض ليست مجرد مساحة للبناء، بل هي «أرض الفرص» التي تفتح آفاقاً واسعة للاستثمار والنمو. وقال: «نحن نؤمن أن الاستثمار في الأرض يظل الخيار الأكثر أماناً وفاعلية، وعبر هذا المشروع نمنح المستثمرين بيئة حاضنة لمشاريعهم، وفرصاً حقيقية للانطلاق نحو مستقبل واعد، حيث يتجسّد التكامل بين البنية التحتية العصرية والموقع اللوجستي الحيوي، ليمنح كل مستثمر قيمة مضافة طويلة الأمد».

وتبرز أهمية المشروع في سياق الفرص الاستثمارية المتعددة التي تزخر بها إمارة الشارقة، والتي أثبتت قدرتها على استقطاب المشاريع النوعية في مجالات العقار والتجارة والصناعة. فالموقع القريب من مناطق النمو العمراني الحديثة، ومن مشاريع استراتيجية مثل مدينة خالد بن سلطان، إضافة إلى قربه من مسار «قطار الاتحاد» المستقبلي، يعزز من قيمته الاستثمارية.