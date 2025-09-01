دبي تحتضن أول مركز مبتكر لـ«NIO Hub» في الإمارات

أعلنت شركة NIO، لتصنيع المركبات الكهربائية الذكية، عن تدشين أول مركز «NIO Hub» في دبي، حيث يوفر جميع خدمات العملاء تحت سقف واحد، بما يشمل عرض المنتجات، وتجارب القيادة، وتسليم السيارات الجديدة، وخدمات ما بعد البيع.

ويمتد المركز على مساحة 772 متراً مربعاً، تضم 433 متراً مربعاً مخصصة لصالة العرض و339 متراً مربعاً لمركز تسليم السيارات، ما يتيح عرض 5 مركبات ثلاث مناطق لتسليم المركبات للعملاء بطريقة شخصية وسلسة. كما يشمل المركز غرفاً للاستشارات، وللاستقبال لخدمات ما بعد البيع، ومنطقة مخصصة لتجربة تقنيات «NIO Power»، التي تسلط الضوء على ابتكارات الشركة في مجالي الشحن وتبديل البطاريات.

وقال محمد مقطري، الرئيس التنفيذي للشركة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «يمثل افتتاح مركز «NIO Hub» في دبي خطوة استراتيجية في مسيرتنا التوسعية على المستوى الإقليمي، إذ يتجاوز كونه مجرد مركز بيع بالتجزئة، ليشكل منظومة متكاملة تجسّد رؤيتنا للتنقل الذكي المتمحور حول رضا العملاء، وتقدم تجربة مترابطة تمتد إلى ما هو أبعد من المركبات، لتشمل نمط حياة فاخر ومتكامل. وقد جاء اختيار شارع الشيخ زايد كموقع للمركز بعد دراسة مستفيضة تعبّر عن ثقتنا وطموحنا، وتضعنا في قلب المنافسة إلى جانب أبرز علامات السيارات العالمية، ضمن سوق ديناميكي ومتسارع مثل سوق دولة الإمارات».

كما يوفر مركز «NIO Hub» مقهى «NIO Café»، بإدارة «Orto»، العلامة الإماراتية المعاصرة التي تأسست عام 2022، وتُعرف بابتكار بيئات محفزة على التواصل والإبداع.

وقال روبرتو لوبيس دا سيلفا، المدير العام لشركة NIO الإمارات: «يشكّل افتتاح مركز «NIO Hub» نقلة نوعية في مسيرتنا بدولة الإمارات، إذ يجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والخدمات المتكاملة وروح الضيافة والبعد المجتمعي في إطار تجربة موحّدة وشاملة. وإننا إذ نؤكد التزامنا بالارتقاء في معايير التنقل الذكي في الدولة، نتطلع من خلال هذا المركز إلى تعزيز علاقاتنا مع عملائنا الحاليين والجدد واستقطاب فئات جديدة من المستخدمين الباحثين عن الابتكار والتميز».