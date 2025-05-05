2.1 مليار درهم صافي أرباح «ألفا ظبي القابضة» الربعية



حققت ألفا ظبي القابضة صافي أرباح 2.09 مليار درهم في الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع 4.6 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من عام 2024 بتراجع نسبته 55%.

وبحسب إفصاح لسوق أبوظبي، أرجعت الشركة هذا الانخفاض إلى التغيير في القيمة السوقية العادلة لبعض الاستثمارات المدرجة في الأسواق المالية.

وأعلنت ألفا ظبي القابضة، في بيان، عن تسجيل نتائج مالية قوية للفترة المنتهية في 31 مارس 2025، حيث ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 4.4 مليارات درهم، بزيادة 33% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقد واصلت «ألفا ظبي» تحقيق زخم قوي في تنفيذ استراتيجيتها عبر القطاعات الرئيسية، مما شكّل عاملاً رئيسياً في تحقيق الأداء القوي للمجموعة. وبلغت إيرادات المجموعة 17.4 مليار درهم، بزيادة نسبتها 23% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس قوة وتنوع محفظة «ألفا ظبي» إلى جانب سجلها الحافل بالنمو المستدام.



وبلغ صافي أرباح «ألفا ظبي» 2.1 مليار درهم، مسجلاً انخفاضاً مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة التغيير في القيمة السوقية العادلة لبعض الاستثمارات المدرجة في الأسواق المالية.

وتحافظ المجموعة على مركز مالي قوي، حيث بلغت القيمة الإجمالية للأصول 185.2 مليار درهم، مع إجمالي حقوق ملكية بقيمة 93.5 مليار درهم. وتتمتع «ألفا ظبي» بمكانة استراتيجية راسخة تتيح لها المضي قدماً في تحقيق طموحاتها للنمو، والتي تشمل فرصاً إضافية لعمليات الاستحواذ والتوسع الجغرافي.

وفي الإطار ذاته، شكّل التنوع المتزايد والوضع القوي والمستقر لمحفظة «ألفا ظبي» عاملاً رئيسياً في دفع نمو الإيرادات والمساهمة في زيادة صافي الأرباح التشغيلية. وقد أسهمت المحافظ التابعة للمجموعة في قطاع العقارات (6.4 مليارات درهم)، والصناعة (6.2 مليارات درهم)، والبناء (2.7 مليار درهم)، والخدمات والقطاعات الأخرى (2.1 مليار درهم) بشكل ملحوظ في إجمالي الإيرادات المسجلة.



وقال محمد ثاني مرشد غنام الرميثي، رئيس مجلس إدارة «ألفا ظبي القابضة»: «استهلّت ألفا ظبي عام 2025 من موقع قوة، مستندة إلى عام حافل بالتحولات، ومدفوعة باستراتيجية واضحة للنمو المستقبلي. وقد نجحنا معاً في تطوير أعمالنا على كافة المستويات، من خلال اقتناص فرص استراتيجية تحمل في طياتها إمكانات نمو عميقة وتترك آثاراً إيجابية ملموسة. وتمثل نتائجنا المالية في الربع الأول من العام تجسيداً لزخم النمو هذا، بفضل تطور محفظتنا المتنوعة من حيث المواقع الجغرافية والقطاعات المستقبلية التي يتوجه تركيزنا نحوها».



من جانبه قال المهندس حمد العامري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «ألفا ظبي القابضة»: «تعكس نتائجنا للربع الأول من عام 2025، بما في ذلك نمو الإيرادات بنسبة 23% على أساس سنوي لتصل إلى 17.4 مليار درهم، وارتفاع الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 33% لتبلغ 4.4 مليارات درهم، قوة الاستراتيجية الاستثمارية التي تنتهجها ألفا ظبي. ومن خلال تركيزنا على الفرص الناتجة عن النمو الاقتصادي والسكاني والتغيرات التكنولوجية ونماذج الأعمال المستدامة، نجحنا في بناء محفظة متوازنة من الأصول الاستثنائية. ونواصل تركيزنا على الاستثمارات التي تعزز تنويع مصادر الإيرادات، وتخلق قيمة مضافة للاقتصاد، وتُرسّخ مكانة ألفا ظبي لتحقيق نمو طويل الأجل».



ويشكل التنوع في محفظة ألفا ظبي القابضة حافزاً رئيسياً لمواصلة النمو، وخاصة مع تحقيق كافة قطاعات الشركة الاستثمارية أداءً ملحوظاً مما أسهم في تسجيل أداء قوي. واستحوذت شركة ألفا ظبي القابضة في الربع الأول من عام 2025 على حصة استراتيجية مسيطرة في المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق، الأمر الذي يؤكد بدوره على التزام شركة ألفا ظبي القابضة بتعزيز القيمة ضمن القطاعات الحيوية استراتيجيا مثل قطاع السياحة. هذا وقد حقق المشروع المشترك بين ألفا ظبي القابضة وشركة مبادلة للاستثمار بإنشاء محفظة مالية تقارب قيمتها 3.7 مليارات درهم، وذلك بهدف الاستثمار في فرص الائتمان العالمية.