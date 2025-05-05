«دبي للسلع المتعددة» يطرح تراخيص للشركات ذات الأغراض الخاصة و«القابضة»

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة المتخصصة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، عن طرح فئتين جديدتين من تراخيص الأعمال، تشمل ترخيصاً للشركات ذات الأغراض الخاصة وآخر للشركات القابضة. وتأتي هذه الخطوة البارزة لتمكين الشركات من تحسين هيكلة استثماراتها، وتعزيز إدارة الأصول، والإشراف على عملياتها الإقليمية بمرونة أكبر.

وفي إطار التزامه المستمر بمواكبة التحولات الديناميكية في مشهد الأعمال، يطرح مركز دبي للسلع المتعددة هذه التراخيص الجديدة والتي توفر للشركات حلاً مرناً وفعالاً من حيث التكلفة، من خلال إلغاء الحاجة إلى استئجار مكاتب فعلية أو إنشاء بنية تحتية تشغيلية، لاسيّما الشركات التي تتطلع إلى إدارة استثماراتها وعملياتها الإقليمية ضمن أحد أكثر مراكز الأعمال حيوية على مستوى العالم.

وقال أحمد حمزة، المدير التنفيذي للمنطقة الحرة التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة: «في مركز دبي للسلع المتعددة، نحرص دائماً على تزويد الشركات بالأدوات والأطر اللازمة لتمكينها من مواصلة النمو والتوسع بمرونة وبكفاءة عالية. ونحن واثقون أنه من خلال توفير تراخيص الشركات ذات الأغراض الخاصة والشركات القابضة، فإننا بذلك نقدم لمجتمع الأعمال أطر عمل مرنة ومعترفاً بها دولياً، بما يمنح المؤسسات والشركات إدارة استثماراتها، وحماية أصولها، والإشراف على عملياتها عبر مختلف الأسواق بسلاسة وكفاءة عاليتين. وتمثّل هذه الحلول خياراً مثالياً للمجموعات متعددة الجنسيات، والمكاتب العائلية، وشركات الاستثمار، بجانب المؤسسات التي تتطلع إلى توحيد حصص ملكيتها وتقليل المخاطر وتعزيز حضورها الإقليمي وفق نهج أكثر تنظيماً وكفاءةً. وتأتي هذه الخطوة لتؤكد مجدداً قدرة مركز دبي للسلع المتعددة على مواكبة تطورات السوق المتسارعة، معززاً بذلك مكانته وجهةً أولى للشركات التي تبحث عن بيئة تنافسية وآمنة تضمن تحقيق طموحاتها».

تم تصميم ترخيص الشركة ذات الأغراض الخاصة خصيصاً لرواد الأعمال والمستثمرين ممن يبحثون عن هيكلة مؤسسية مبسطة دون التعقيدات التشغيلية التقليدية. ويُعد هذا الترخيص حلاً مثالياً للكيانات التي تمارس أنشطة حيازة الأصول، والتوريق، وتنفيذ المعاملات المالية المهيكلة. أما ترخيص الشركات القابضة، فهو يمنح الشركات إمكانية الإشراف الفعّال على شركاتها التابعة واستثماراتها، تحت مظلة مؤسسية واحدة. وتُعد هذه البنية خياراً جذاباً للمؤسسات متعددة الجنسيات، والمكاتب العائلية، والمجموعات الاستثمارية التي تسعى إلى تعزيز الحوكمة، وتحسين الكفاءة الضريبية، واتخاذ قرارات استراتيجية أكثر فعالية. وتتماشى كلتا الفئتين من التراخيص مع أفضل الممارسات الدولية.

وبجانب تقديم مرونة استثنائية في هيكلة الأعمال، يواصل مركز دبي للسلع المتعددة ترسيخ مكانته كمنظومة أعمال تتمتع بمقومات تنافسية عالية على المستوى الدولي، حيث يوفر للشركات حلولاً ضريبية فعالة تدعم نموها المستدام. ورغم أن إطار ضريبة الشركات في دولة الإمارات يسري على الأشخاص الاعتباريين في المناطق الحرة، بما في ذلك مركز دبي للسلع المتعددة والمناطق الحرة الأخرى، فإن أعضاء المركز يظلون مؤهلين للاستفادة من معدل 0% لضريبة الشركات، بشرط استيفاء المتطلبات المحددة. فضلاً عن ذلك، يقدم المركز مجموعة من الحلول الاستراتيجية المتقدمة، مثل الشركات ذات الأغراض الخاصة والمكاتب العائلية، والتي تُمكّن الشركات من التوسع بكفاءة عالية، وتعظيم أرباحها.

ويأتي هذا التطور الاستراتيجي في إطار الرؤية الطموحة لمركز دبي للسلع المتعددة المتمثّلة في دعم نمو الأعمال وتعزيز الاستثمارات في دولة الإمارات. ويضم المركز حالياً أكثر من 25,000 شركة مسجلة تنشط ضمن مجموعة واسعة من القطاعات، مواصلاً استقطاب الشركات العالمية بفضل منظومة أعماله المتكاملة والمبتكرة.