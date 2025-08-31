ليكسر تفتتح 5,000 متجر تجزئة وتعزز حضورها في الشرق الأوسط وأفريقيا

تعلن ليكسر، العلامة التجارية في حلول الذاكرة الفلاشية، عن تحقيق إنجاز كبير في استراتيجية توسعها، حيث أصبحت منتجاتها متاحة الآن لدى أكثر من 5,000 متجر تجزئة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا (MEA)، لتسجل الشركة نمواً بخمسة أضعاف في عدد منافذ البيع بالتجزئة التي تبيع منتجات تحمل علامتها التجارية.

ومع اقتراب انطلاق أكبر حدث تقني وريادي في العالم، تستعد ليكسر لعرض حلولها في مجال الذاكرة في معرض جيتكس جلوبال 2025، حيث ستقدم أحدث ابتكاراتها في مجال الذاكرة للمصورين، وعشاق الألعاب، والمبدعين في جميع أنحاء المنطقة.

والجدير بالذكر أن النمو المذهل والطلب المتزايد على منتجات ليكسر خلال السنوات الثلاث الفائتة ما هو إلا نتيجة مباشرة لتركيزها الثابت على الابتكار التكنولوجي وجهودها الهائلة لضمان أن يكون الشركاء مجهزين بشكل جيد لمواكبة الاتجاهات والاستجابة لتوقعات العملاء المتغيرة بشكل استباقي.

وقال فيصل عبيدة، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند في ليكسر: عملت الشركة على مدار ما يقرب من ثلاثة عقود على إمداد العالم بابتكارات مدهشة في مجال حلول الذاكرة، ما ساعد على تحول الحياة اليومية للمصورين، وصانعي الفيديو، وعشاق الألعاب، والمبدعين، وفي الوقت نفسه ساهم في تشكيل مستقبل التخزين الرقمي. ونمونا السريع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ما هو إلا انعكاس بما لا يدع للشك مجالاً للطلب المتزايد على حلول الذاكرة الموثوقة وقوة شراكاتنا مع أكبر متاجر التجزئة.

أضاف عبيدة: ستواصل ليكسر تعزيز هيمنتها بقوة في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث يمثل حضورها في المنطقة حجر الزاوية في نجاحها ونموها المستمر على مستوى العالم. ونتطلع إلى عرض مجموعتنا الحائزة جوائز من حلول الذاكرة الاحترافية المبتكرة في جيتكس جلوبال، مع خطط لمواصلة توسيع حضورنا، واستكشاف شراكات واتفاقيات تعاون جديدة، إضافة إلى تعزيز الشراكات المحلية، وإطلاق منتجات جديدة مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المستهلكين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.