تقدم ملحوظ في تطوير المشاريع الحيوية ضمن المنطقة الشرقية بالشارقة

أعلنت شركة دار الود للإنشاءات، عن تحقيق تقدم ملحوظ في مجموعة من المشاريع الحيوية ضمن المنطقة الشرقية، وتحسين جودة الحياة في كل من خورفكان وكلباء.

تُبرز المشاريع التي تنفذها دار الود مدى تنوعها وتأثيرها الاستراتيجي. تعمل في منطقة خورفكان على تنفيذ مشاريع ضخمة في مجال الطرق وتحديث البنية التحتية، بما يشمل تطوير «الطريق الدائري الغربي»، وترقية طريق الكورنيش، وإعادة تأهيل الطرق الحيوية التي تربط المناطق المختلفة بهدف تخفيف الازدحام ودعم النمو الصناعي والسكني.

ومن جانب آخر، تُركز دار الود في منطقة خورفكان على مشاريع ذات بُعد اجتماعي وتنموي، تشمل إنشاء مرافق ترفيهية عامة مثل مسارات الجري المطاطي، إلى جانب تحسين شبكات الخدمات والطرق. أما في منطقة الغيل بكلباء، فتمتد جهود الشركة إلى تطوير البنية التحتية للسياحة البيئية، وتنفيذ شبكات الصرف الصحي الحديثة ما يُعزز من جاذبية المدينة واستدامة نموها.

وقال طارق مصباح عبدالرحمن المدير العام للشركة: «هذه المشاريع تمثل أكثر من مجرد إنجازات هندسية، إنها استثمار حقيقي في مستقبل المنطقة الشرقية من إمارة الشارقة. نحن ندمج التنفيذ الفعّال مع ممارسات الاستدامة لنُسهم في بناء مجتمعات أكثر ترابطاً وقدرة على النمو».

وتركز دار الود على تضمين الاستدامة في كافة مواقع العمل، عبر استخدام مواد معاد تدويرها، وتطبيق حلول هندسية صديقة للبيئة تأخذ بعين الاعتبار التحديات الجغرافية للمنطقة. هذا النهج يضمن أن البنية التحتية لا تلبّي الاحتياجات الفورية فحسب، بل تدعم أيضاً الأهداف البيئية والاقتصادية لإمارة الشارقة.

وأضاف عبدالرحمن: «مشاريعنا في المنطقة الشرقية تجسد التزامنا بالتميز في إدارة أعمال متنوعة ومعقدة، بما يعزز مسيرة النمو والتطور المستدام في المنطقة».