الإمارات تحتضن أول مشروع سكني يحمل علامة «شيراتون» خليجياً

أعلنت شركة «أتارا» عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع «ماريوت الدولية» لإطلاق مشروع «ذا ريزيدنسز» ضمن منتجع شيراتون جزيرة المرجان بإمارة رأس الخيمة، ليكون أول مشروع سكني يحمل علامة «شيراتون» في دول مجلس التعاون الخليجي.

ويضم المشروع السكني المطل على الواجهة البحرية 141 وحدة بموقع مشترك مع منتجع شيراتون المرجان، ويضم أكثر من 50 مرفقاً عالمياً.

جرى توقيع الاتفاقية بحضور نخبة من كبار الشخصيات من «مرجان» و«ماريوت»، من بينهم المهندس عبدالله العبدولي، الرئيس التنفيذي لشركة «مرجان»، إلى جانب كبار المسؤولين من شركة «أتارا».

وقال المهندس عبدالله العبدولي: يشكل انضمام «أتارا للتطوير العقاري» بمشروعها الجديد «ذا ريزيدنسز» والذي سيقام ضمن منتجع شيراتون جزيرة المرجان إضافة نوعية لرؤيتنا في بناء وجهة سياحية عالمية. مشيراً إلى أن هذا التكامل بين خبرة «أتارا» وريادة شيراتون يشكل خطوة مهمة نحو ترسيخ مكانة الجزيرة إحدى أبرز وجهات أسلوب الحياة الساحلي.

وقال أوميد بازاروف الرئيس التنفيذي للعمليات في «أتارا للتطوير العقاري»: يمثل مشروع «ذا ريزيدنسز» علامة فارقة في مسيرتنا، حيث نعمل من خلاله على إعادة تعريف مفهوم السكن الفاخر ليتحول إلى أسلوب حياة متكامل. ويجسد هذا المشروع خلاصة خبراتنا ويعكس تطلعات عملائنا الذين يبحثون عن مساكن تعبر عن طموحاتهم. وسيكون «ذا ريزيدنسز» أول مشروع سكني يحمل علامة شيراتون في دول مجلس التعاون الخليجي، وأحد أوائل المشاريع عالمياً التي تقدم الفلسفة الجديدة والجريئة لتصاميم شيراتون، بما يعكس أحدث توجهات العلامة في العمارة والرفاهية العصرية. كما يشكل هذا المشروع بالنسبة لشركة «أتارا»، محطة محورية لترسيخ حضورنا في السوق، ووضع مفاهيم جديدة للفخامة بما يتجاوز حدود البناء التقليدي.

ومن جانبه، أكد سانديب واليا، الرئيس التنفيذي للعمليات في الشرق الأوسط والفنادق الفاخرة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في ماريوت الدولية، أن مشروع «ذا ريزيدنسز» في منتجع شيراتون جزيرة المرجان يشكل محطة استراتيجية بارزة ضمن محفظة العلامة العالمية للوحدات السكنية، مشيراً إلى أن المشروع يعد الأول من نوعه الذي يحمل علامة شيراتون في دول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي يعزز من الإرث العريق للعلامة في تقديم أعلى مستويات الخدمة وترسيخ قيم التواصل المجتمعي.