الشركات تزيد استثماراتها بإطلاق مشاريع جديدة في منطقة الجداف

في تأكيد على تسارع إطلاق المشاريع الجديدة في دبي، أعلنت شركة أبو النجا للتطوير العقاري، عن خططها لزيادة حجم استثماراتها وتوسيع محفظة مشاريعها العقارية في إمارة دبي، وذلك في إطار رؤيتها الاستراتيجية لتعزيز وجودها في سوق العقارات الذي يشهد نمواً متسارعاً.

وأكدت الشركة في بيان لها مواصلة توسعها الاستراتيجي في سوق دبي العقاري، من خلال إضافة مشروع سكني رابع في منطقة «الجداف»، يتميز بإطلالة مباشرة على برج خليفة، وذلك ضمن خطتها الطموحة لتوسيع نطاق أعمالها في واحدة من أكثر الأسواق العقارية جذباً في المنطقة.

ويأتي هذا المشروع الجديد ليضاف إلى ثلاثة مشاريع سكنية كبرى كانت الشركة قد أعلنت عنها مسبقاً في مناطق «دبي لاند»، و«بو كدرة (نيو هورايزون)»، و«الفرجان».

وقال محمد أبو النجا، الرئيس التنفيذي للشركة: «يأتي هذا التوسع استجابة للطلب المتزايد على المشاريع السكنية والتجارية عالية الجودة، وحرصاً من الشركة على تقديم مفاهيم مبتكرة في مجالات التخطيط العمراني، والاستدامة، وجودة الحياة».

وتابع: «اختيار الجداف موقعاً لمشروعنا الرابع لم يكن عشوائياً، بل جاء نتيجة دراسة دقيقة للسوق واهتمامنا المتواصل بتقديم منتج عقاري يجمع بين الموقع المميز، وجودة التصميم، والسعر التنافسي. ما يميز هذا المشروع تحديداً هو إطلالته الفريدة على برج خليفة، والتي تمنح قيمة إضافية للوحدات، وتجعلها خياراً جاذباً للمستثمرين والسكان على حد سواء».

وأكد أن شركته ماضية في استكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية داخل الإمارة، مشيراً إلى أن الطلب المتنامي، والتطور المستمر في البنية التحتية، والبيئة التشريعية الجاذبة، جميعها عوامل تجعل من دبي سوقاً واعداً للمطورين العقاريين الذين يؤمنون بالابتكار والتخطيط طويل المدى.