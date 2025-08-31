القطاع العقاري في الإمارات يواصل اللمعان في عيون الشركات

يواصل القطاع العقاري في الإمارات جذب اللمعان في عيون الشركات، حيث أعلنت شركة «الحذيفة»، العاملة في مجال المفروشات والأثاث والتصميم الداخلي، عن إطلاق «الحذيفة للعقارات» في خطوة استراتيجية تؤسس لمرحلة جديدة في مسيرتها نحو دخول قطاع التطوير العقاري.

وستعمل «الحذيفة للعقارات» على تطوير مجتمعات سكنية، وسيقام أول مشاريعها العقارية في جزيرة المرجان برأس الخيمة.

وقال المهندس عبدالله العبدولي، الرئيس التنفيذي لشركة «مرجان»: «يسعدنا أن تكون جزيرة المرجان منصة الانطلاق لأول مشاريع الحذيفة للعقارات، وذلك في تعاون يجمع بين إرث الحذيفة العريق في الريادة في فنون التصميم، ورؤيتنا لترسيخ مكانة الجزيرة واحدة من أرقى وجهات العيش في دولة الإمارات».

وقال سيف نينسي، الرئيس التنفيذي في «الحذيفة للمفروشات» والرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة «الحذيفة للعقارات»: «تشكل الحذيفة للعقارات تحولاً استراتيجياً في هوية المجموعة ونهجها الراسخ، فعلى مدى ما يقارب خمسة عقود، ساهمت الحذيفة في الارتقاء بأسلوب حياة الناس من خلال تصميم الأثاث والديكور الداخلي، وصولاً إلى صياغة تجارب معيشية متكاملة، واليوم ننقل هذا الإرث عبر مشروعنا الأول في جزيرة المرجان إلى واحد من أكثر أسواق العقارات حيوية في الدولة، وذلك عبر ابتكار وحدات سكنية مؤثثة بالكامل تعكس حرفية ودقة وتميزاً لا يضاهى. إن هذه المرحلة الجديدة لا تقتصر على بناء مشاريع عقارية فحسب، بل تقوم على صياغة وجهات متكاملة وتجارب معيشية تتميز بروعة التصميم وتفرد التفاصيل».

وقال زَهير راتونسي، الشريك الإداري في «الحذيفة للعقارات»: «يسعدني أن أكون جزءاً من هذه الانطلاقة المتجددة لعالم الحذيفة إلى آفاق جديدة عبر «الحذيفة للعقارات». إن هذا الإنجاز الفارق يُتوّج عقوداً من التفرد في التصميم، والتميز في التصنيع، والخبرة العميقة في إدارة المشاريع، لنقدم تجارب تطويرية تنسجم بعمق مع تطلعات السوق الإماراتية النابضة بالحيوية والذوق الرفيع. إنه فصل جديد نعتز به في مسيرتنا نحو بناء تجارب سكنية متكاملة، ومنازل صُممت لتعكس أسلوب حياة قاطنيها وتفاصيل ذوقهم، وتلبي في الوقت ذاته تطلعات المستثمرين لامتلاك وحدات جاهزة بالكامل، تتيح لهم عوائد استثمارية فورية ومستدامة».