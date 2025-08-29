"دراجون أويل" توقع مذكرة لتعزيز التعاون في النفط والغاز بالعراق



وقعت شركة دراجون أويل، المملوكة بالكامل لشركة بترول الإمارات الوطنية «إينوك» التابعة لحكومة دبي، مذكرة تفاهم مع شركة سهول السلام للخدمات النفطية إحدى شركات مجموعة الأمل العراقية، وذلك في المقر الرئيس للشركة بدبي، وقد وقع المذكرة من جانب دراجون أويل المهندس فريد الهاشمي الرئيس التنفيذي للتوسع والنمو بالنيابة عن المهندس عبدالكريم المازمي الرئيس التنفيذي بالإنابة، في حين مثل الجانب العراقي الأستاذ محمد السوداني رئيس مجلس إدارة مجموعة الأمل، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية من الجانبين.



تهدف المذكرة إلى استكشاف فرص التعاون المشترك في قطاع النفط والغاز بما يشمل الخدمات الفنية والهندسية، والمشتريات، وأعمال الإنشاءات، ودعم العمليات التشغيلية، كما تغطي المذكرة بحث فرص الاستثمار في الحقول النفطية الواعدة وغيرها من المشاريع المستقبلية، إلى جانب دعم الشراكات الاستراتيجية مع الشركات الوطنية بجمهورية العراق الشقيقة.