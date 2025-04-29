«حيات للتطوير» تكشف عن مشروع «إيزولانا ريزيدنسز» في جزر دبي



أطلقت شركة حيات للتطوير العقاري، المطور المتخصص في العقارات الفاخرة، والتابع لمجموعة «حيات للاستثمار» ومقرها دولة الإمارات، رسمياً مشروعها السكني الرائد «إيزولانا ريزيدنسز» في جزر دبي بقيمة 135 مليون درهم، مضيفة بذلك إنجازاً جديداً إلى محفظتها العقارية العالمية التي تقدر بمليارات الدراهم.



ويتميز «إيزولانا ريزيدنسز» بموقعه الاستراتيجي داخل مجتمع جزر دبي، بمساحة بناء إجمالية 100 ألف قدم مربع ويتكون من 71 وحدة سكنية متنوعة تشمل 39 شقة بغرفة نوم واحدة، و22 شقة بغرفتي نوم، و6 شقق بثلاث غرف نوم، بالإضافة إلى 4 وحدات بنتهاوس فاخرة في الطابق العلوي.

ويحمل المشروع بصمة المهندس المعماري العالمي توني أشاي، مؤسس شركة «أشاي ديزاين» في لوس أنجلوس، والمعروف بتصميمه لمشاريع بارزة عدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك فندق «جي دبليو ماريوت ماركيز» في جزيرة المرجان، و«ريم هيلز» في أبوظبي. ومن المتوقع أن يكون المشروع تحفة معمارية فريدة من نوعها، صممت بعناية لتضفي قيمة استثنائية إلى مشهد العقارات الفاخرة في دبي.



وحول تصميم المشروع بشرفاته المتداخلة التي توصف بـ «الشرفات الراقصة»، قال آشاي: «استلهمنا تصميم إيزولانا من أجواء المنتجعات الخاصة بالجزيرة، مع إضافة لمسة مبتكرة عبر تداخل الشرفات لإضفاء حركة بصرية فريدة. إنه تصميم استثنائي على جزر دبي، وسيبقى علامة فارقة في المشهد المعماري».

جدول زمني

وقال أفزال حسين، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة حيات للتطوير العقاري: «نحن لا نبني عقارات فحسب، بل نوفر تجارب سكنية تمزج بين الابتكار والاستدامة والتميز في التصميم. إيزولانا يجسد هذه الرؤية، ونحن ملتزمون بإنجازه ضمن جدول زمني مدروس وطموح».

وأشار شهزيب إلهي، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي للشركة، إلى أن المشروع ينسجم مع مبادرة «عام المجتمع» مؤكداً تقديمه تجربة معيشية حديثة ومتكاملة تتمحور حول السكان، وتعزز الإحساس بالانتماء وبناء المجتمع.



من جانبه، أكد شاهيد نواز، رئيس قسم المبيعات والتسويق في الشركة، أن التفاعل مع المشروع كان إيجابياً للغاية منذ عرضه الأولي خلال معرض العقارات الدولي لهذا العام، وقال: «الإقبال الكبير من المستثمرين محلياً ودولياً يعكس الطلب القوي على المشاريع السكنية عالية الجودة، ونتطلع إلى إطلاق الوحدات السكنية للبيع تدريجياً».



وأعلنت شركة حيات للتطوير العقاري عن استعدادها لإطلاق مشروعها المقبل «فيلا أواسي» في حي البراري الراقي على شارع الشيخ محمد بن زايد، والذي سيكشف عن تفاصيله خلال الأشهر المقبلة.

وقال محمد إخلاق، رئيس مجلس إدارة مجموعة حيات: «مشروع فيلا أواسي سيرتقي بمعايير الفخامة والجودة إلى آفاق جديدة، ليقدم تجربة سكنية غير مسبوقة في دبي».