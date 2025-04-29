«روتانا» تعزز حضورها في الإمارات والسعودية بـ 12 فندقاً جديداً



أعلنت روتانا، الشركة المتخصصة في إدارة الفنادق بمنطقة الشرق الأوسط، عن توسع استراتيجي كبير في أسواقها الرئيسية، عبر افتتاح 12 فندقاً جديداً في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

يأتي التوسع تعزيزاً لمكانتها كمشغل فندقي موثوق به في المنطقة، مؤكدة التزامها بالمساهمة في رسم ملامح مستقبل السياحة المحلية بما يتماشى مع الرؤى الوطنية الطموحة لأجندة دولة الإمارات للسياحة 2031، ورؤية السعودية 2030، وتشمل هذه المشاريع الجديدة فنادق متكاملة الخدمات، ووحدات سكنية فندقية فاخرة، وتصاميم فندقية عصرية تناسب مختلف الشرائح.



فصل جديد

وقال فيليب بارنز، الرئيس التنفيذي لشركة روتانا: «ستظل دولة الإمارات العربية المتحدة دائماً موطننا الأول، فهي الأرض التي شهدت انطلاقتنا وتشكل جوهر هويتنا، ونحن فخورون بنمونا المتوازي مع المملكة العربية السعودية، تلك السوق الحيوية التي احتضنتنا وألهمتنا برؤيتها الطموحة».

وأضاف: «إن هذا الفصل الجديد من رحلتنا يتمحور حول تعزيز هذه الروابط العميقة، ومواصلة خدمة كلا البلدين بشكل يليق بالثقة التي منحونا إياها، وبالرعاية نفسها والاحترام والالتزام اللذين لطالما شكلا أساس علاقتنا بهما».



توسع مستمر

وتعكس أحدث افتتاحات روتانا في دولة الإمارات مدى تنوع محفظة علاماتها التجارية ومرونتها العالية في تلبية احتياجات شرائح متعددة من الضيوف، إلى جانب قدرتها على تكييف عروضها بما يتماشى مع تطلعات الملاك وتوقعاتهم.

ريم آيلاند أرجان من روتانا – أبوظبي (280 غرفة): يقدم هذا المشروع مفهوم الإقامة الفندقية الفاخرة في واحدة من أسرع المناطق الساحلية نمواً في العاصمة، تم تصميمه خصيصاً لتلبية احتياجات المسافرين من رجال الأعمال المقيمين لفترات طويلة، إلى جانب العائلات والرحالة الرقميين الباحثين عن الراحة والمرونة في بيئة عصرية.



بلوم أرجان من روتانا – جزيرة السعديات، أبوظبي (217 غرفة): فندق جديد فاخر يقدم إقامات تركز على الترفيه والاسترخاء في قلب المنطقة الثقافية في جزيرة السعديات، ويلبي احتياجات السياح وزوار عطلات نهاية الأسبوع من دول مجلس التعاون الخليجي.

مانغروف روتانا – رأس الخيمة (240 غرفة): تم تطوير هذا الفندق متكامل الخدمات ليمزج بين السياحة البيئية والترفيه والاسترخاء، مستفيداً من بروز رأس الخيمة كوجهة سياحية ذات طبيعة خلابة.



شراكات متينة

وقال إيدي طنوس، الرئيس التنفيذي للعمليات في روتانا: «تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة حاضنة للابتكار بالنسبة لنا، غير أن ما يمنح هذا الابتكار قيمته الحقيقية هو قربنا المستمر وتواصلنا المباشر مع مالكي الفنادق، نحن لا نكتفي بإطلاق فنادق جديدة فحسب، بل نبني شراكات استراتيجية متينة قائمة على الثقة المتبادلة والتعاون العملي، فنموذج أعمالنا لا يقوم على الانضمام إلى نظام إداري فحسب، بل على تأسيس علاقة شراكة مع فريق قيادي يعمل جنباً إلى جنب مع المالكين على أرض الواقع لتحقيق النجاح المشترك».