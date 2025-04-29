دبي تعزز التعاون مع منظومة الابتكار في سنغافورة



تصدر المشهد التقني والإبداعي المزدهر في دبي وسنغافورة فعاليات النسخة الافتتاحية لمعرض جيتكس آسيا المقام في سنغافورة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على تعزيز أوجه التعاون بين اثنين من أبرز الأسواق العالمية في مجال النمو القائم على التكنولوجيا.



وشهدت الفعالية مشاركة مجموعة من أبرز الجهات الداعمة للابتكار في دبي، وهي مدينة دبي للإنترنت، وحاضنة الأعمال in5، وIgnyte، ومركز دبي للسلع المتعددة، وأوراسيا كابيتال، وطيران الإمارات، وسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي؛ لاستعراض المنصات التي توفرها دبي لتمكين الشركات التكنولوجية، بدءاً من الشركات الناشئة في مراحلها الأولى ووصولاً إلى الشركات ذات النمو الكبير، من أجل التوسع إقليمياً وعالمياً.



تعاون مشترك

ويعكس حضور وفد دبي في معرض جيتكس آسيا التوجه المتزايد نحو التعاون المشترك بين أسواق دبي وسنغافورة. وتشير أحدث بيانات فاينانشال تايمز- إف دي آي ماركتس إلى تصدر سنغافورة قائمة العشرة الأوائل للدول المصدرة لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى اقتصاد دبي عام 2024.

وتوضح البيانات أن 22% من المشاريع المعلنة للاستثمار الأجنبي المباشر القادمة من سنغافورة تركز على قطاع البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات، يليه قطاع الأغذية والمشروبات بنسبة 19.5%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 14.6%.



وعلى هامش فعاليات معرض جيتكس آسيا المقام في سنغافورة، أعلنت شركة كويكبوت تكنولوجيز السنغافورية، الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية للمركبات ذاتية القيادة المستخدمة في عمليات التوصيل، عن عقد شراكة استراتيجية مع سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، بهدف نشر منصتها المتطورة لخدمات المركبات ذاتية القيادة المستخدمة في واحة دبي للسيليكون.

ويتيح الاتفاق، الذي جرى توقيعه خلال المعرض، دخول شركة كويكبوت إلى سوق الشرق الأوسط للمرة الأولى، كما يعزز مكانة سنغافورة المتنامية كمصدّر عالمي لتكنولوجيا المدن الذكية.



تعزيز التواصل

ورسخت دبي وسنغافورة مكانتهما على مستوى العالم كمركزي انطلاق لعمليات التوسع الدولية. وأكدت النقاشات التي شهدها معرض جيتكس آسيا على الفرص الماثلة أمام الشركات السنغافورية للاستفادة من منصات دبي للوصول بسهولة إلى الأسواق سريعة النمو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. وفي المقابل، تحافظ الشركات في دولة الإمارات والمنطقة على نظرتها لسنغافورة كمركز للتوسع في قطاعات الاقتصاد الرقمي المزدهر في منطقة جنوب شرق آسيا. وافتتحت غرفة دبي العالمية عام 2023 مكتباً دولياً لها في سنغافورة بهدف توفير فرص جديدة عابرة للحدود أمام الشركات والمستثمرين.



مركزان استراتيجيان

وقال محمد شرف، المدير التنفيذي للعمليات استقطاب الاستثمار في مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية التابع لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «تتمتع دبي وسنغافورة بعلاقات متميزة كمركزين استراتيجيين لتبادل السلع والخدمات. وفي الوقت الذي نواصل فيه العمل على تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، فإننا سوف نستفيد من هذه الأسس الراسخة لإرساء علاقات أكثر متانة بيننا بوصفنا مركزين اقتصاديين قائمين على الابتكار بالدرجة الأولى. وقد أتاح لنا معرض جيتكس آسيا فرصة كبيرة لاستعراض السبل التي تعتمدها منظومتنا المتكاملة لتمكين الشركات التكنولوجية والمستثمرين وكذلك الخبراء والمهنيين من توسيع طموحاتهم العالمية، من خلال اعتماد دبي وسنغافورة كمنصتين لإطلاق عملياتهم التوسعية».

وتستعد دبي وسنغافورة لترسيخ علاقاتهما وبناء مستقبل أكثر ترابطاً للارتقاء بريادة التكنولوجيا العالمية، من خلال إرساء منظومات ابتكار حيوية وبيئات داعمة للأعمال والاستفادة من موقعهما الجغرافي الاستراتيجي.