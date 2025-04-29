«إمباور» تزود 22% من فنادق ومنتجعات دبي بخدمات تبريد المناطق



تواصل مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور) تقديم خدمات مميزة لتبريد المرافق في القطاعات المختلفة وفقاً لأعلى الممارسات العالمية في الاستدامة وحماية البيئة، والمساهمة الفاعلة في خفض البصمة الكربونية.

وتلعب «إمباور» دوراً فاعلاً ومؤثراً في تمكين قطاع الضيافة، حيث تمكن ملاك عقارات المنتجعات والفنادق، من تطبيق أعلى الممارسات العالمية في الاستدامة وحماية البيئة، والمساهمة الفاعلة في خفض البصمة الكربونية، حيث تزود «إمباور» 22% من فنادق ومنتجعات دبي بخدمات تبريد المناطق.



الممارسات المستدامة

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ «إمباور» ورئيس «جمعية مشغلي تبريد المناطق»، إن صناعة تبريد المناطق في دبي تحشد طاقاتها وإمكاناتها وجهودها لدعم تحول قطاع الضيافة في المدينة نحو الممارسات المستدامة، وذلك في إطار مسؤوليتها المجتمعية والإنسانية.



وأوضح أن «إمباور»، بوصفها أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، إلى جانب باقي الشركات العاملة في هذه الصناعة الحيوية، تبذل جهوداً حثيثة لدعم العديد من المبادرات والاستراتيجيات الوطنية التي تركز على السياحة والاستدامة، وفي مقدمتها استراتيجية الإمارات للسياحة 2031.

وأشار إلى أن نسبة الفنادق والشقق الفندقية التي تزودها «إمباور» بخدماتها وصل في نهاية 2024 الى 22% من إجمالي المنشآت الفندقية الموجودة في دبي، والتي يبلغ عددها 832 منشأة. ومن أبرز هذه المنشآت التي تزودها «إمباور» بخدماتها «جميرا مرسى العرب» و«ون زعبيل» و«أتلانتس ذا رويال» و«سيرو ون زعبيل» و«ون أند أونلي زعبيل» و«برج العرب» و«أتلانتس دبي» و«منتجع شاطئ العنوان» و«هيلتون دبي بالم جميرا» و«فندق الماريوت» و«لانا» التابع لمجموعة «دورتشستر» و«جي. دبليو ماريوت ماركيز دبي»، و«أبراج الإمارات جميرا» و«ذا دورتشستر كولكشن دبي» و«جميرا بيتش ريزيدنس» و«فندق النسيم جميرا» وغيرها من فنادق فخمة وعالمية في الخليج التجاري ومدينة دبي الطبية وغيرها العديد.



مكاسب كبيرة

وأكد أحمد بن شعفار، إن جميع الفعاليات والأنشطة الاقتصادية باتت تدرك أهمية الارتكاز على أسس ومفاهيم وتطبيقات الاستدامة، وممارستها لتحقيق نمو مستدام، ولما تحققه من مكاسب يصعب حصرها، مقابل الخسائر الكبيرة التي قد تترتب على غياب الاستدامة كمفهوم وممارسة في حياتنا على المدى البعيد.

ولفت إلى أن القائمين على «معرض سوق السفر العربي 2025» يجسدون هذه الأهمية عبر مواصلتهم إقامة فعاليات المعرض في دورته الجديدة تحت شعار «السفر العالمي: تطوير السياحة في المستقبل من خلال تعزيز الاتصال»، مع التركيز على محور السياحة المستدامة.



تقنيات مبتكرة

ومن جهة أخرى، أضافت المؤسسة: إنه خلال العام الجاري 2025 من المتوقع التحاق مشاريع فندقية وسياحية جديدة لمحفظتها المتنوعة، حيث تتلقى عشرات الطلبات الجديدة من مطوري ومشغلي الفنادق الجديدة الراغبين في ربط مشاريعهم الفندقية بخدمات «إمباور» المعروفة بجودتها ومطابقتها للمعايير العالمية مدعومة بعمليات الإنتاج المؤتمتة، والتي تدار بتقنيات مبتكرة إلى جانب العديد من محطاتها التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.