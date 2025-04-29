جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط (ميرا) تطلق فرعها في العراق



أطلقت جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط (ميرا) فرعها الرسمي في العراق، خلال حفل توقيع أقيم في دبي، في خطوة بارزة تهدف إلى تطوير أسواق رأس المال الإقليمية.



وقع الاتفاقية كل من فيصل الهيمص رئيس هيئة الأوراق المالية العراقية، وثائر عدنان المختار رئيس مجلس المحافظين لسوق العراق للأوراق المالية، وباولو كازاماسيما الرئيس التنفيذي لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط (ميرا)، ويعكس إطلاق الفرع التزام العراق بتعزيز الشفافية في السوق وتطبيق أعلى معايير علاقات المستثمرين وفق أفضل الممارسات الدولية.



محطة استراتيجية

وقال فيصل الهيمص: «يشكل تأسيس فرع العراق لدى جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط (ميرا) محطة استراتيجية مهمة لقطاعنا المالي. نحرص على بناء سوق رأس مال أكثر انفتاحاً وجاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين، بما يسهم في رفع القيمة السوقية لبورصتنا عبر مشاركة واسعة وفعالة من جميع المستثمرين دون قيود أو حدود. وسيسهم فرع (ميرا) بدور محوري في دعم جهود العراق لاعتماد أفضل الممارسات العالمية وتعزيز البنية التحتية لسوق المال».

وسعياً لتنفيذ مهام الفرع الجديد، تعتزم جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط (ميرا) التعاون بشكل وثيق مع الجهات التنظيمية العراقية والأسواق المالية والشركات المدرجة لتقديم برامج تدريبية وشهادات مهنية ومنصات داعمة لمصالح السوق، بما يعزز قدرة الشركات على تحسين تواصلها مع المستثمرين محلياً وعالمياً.



زخم متزايد

وقال باولو كازاماسيما، الرئيس التنفيذي لـ «ميرا»: «نفخر بدعم العراق في هذه المرحلة الجديدة. ويعكس الحماس والإصرار الذي أبداه شركاؤنا العراقيون الزخم المتزايد في المنطقة نحو اعتماد علاقات المستثمرين كركيزة أساسية لتطوير أسواق رأس المال».

وتزامن توقيع الاتفاقية مع الزيارة الرسمية لفيصل الهيمص رئيس هيئة الأوراق المالية العراقية، وثائر عدنان المختار رئيس مجلس المحافظين لسوق العراق للأوراق المالية إلى دولة الإمارات، وشملت اجتماعاً مع عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية.



منصة «تبادل»

وخلال الزيارة، انضم العراق رسمياً إلى منصة «تبادل» الرقمية للتداول المشترك، التي أطلقها سوق أبوظبي في عام 2022، والتي تربط حالياً تسعة أسواق مالية إقليمية. ويأتي إطلاق فرع العراق ضمن توسيع جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط (ميرا)، بعد إعادة إطلاق فرعها في قطر عام 2024، بما يعزز جهودها لدعم بناء أسواق رأس مال تكاملية يقودها المستثمرون في المنطقة.