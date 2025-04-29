172 مليار دولار قيمة سندات الحكومات المحلية بالصين خلال الربع الأول

أظهرت بيانات رسمية أصدرتها وزارة المالية الصينية، أمس “الإثنين”، أن الحكومات المحلية في الصين أصدرت سندات جديدة بقيمة تقارب 1.24 تريليون يوان “حوالي 172 مليار دولار أمريكي” خلال الربع الأول من العام الجاري.

وذكرت صحيفة الشعب اليومية أون لاين ، أنه من بين الإجمالي، بلغت قيمة إصدار السندات الخاصة ما يقرب من 960.3 مليار يوان، بينما بلغت قيمة إصدار السندات العامة 279.1 مليار يوان.

وأشارت الصحيفة إلى أنه خلال الفترة المذكورة، أصدرت الحكومات المحلية هذه السندات بمتوسط أجل 17.2 سنة وبمتوسط سعر فائدة 1.97 في المائة.

وخلال شهر مارس الماضي وحده، بلغ إجمالي قيمة إصدار السندات الجديدة للحكومات المحلية 437.5 مليار يوان.