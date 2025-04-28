215 مليون درهم عقد لشركة تابعة لـ «دريك آند سكل» في الأردن



أعلنت شركة باسافانت للطاقة والبيئة المحدودة («باسافانت»)، التابعة لشركة دريك آند سكل إنترناشيونال، عن فوزها بعقد لتصميم وبناء وتشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي في منطقة البلقاء الشمالية في المملكة الأردنية الهاشمية.



وتم إرساء المشروع من قبل سلطة المياه الأردنية، وتبلغ قيمته 41.5 مليون دينار أردني (أي ما يعادل نحو 215 مليون درهم)، وهو ممول من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) ومن منصة الاستثمار في الجوار التابعة للاتحاد الأوروبي (EU-NIP).

وسيسهم مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في البلقاء الشمالية بشكل كبير في تعزيز البنية التحتية لمعالجة المياه في شمال شرق محافظة البلقاء. وعند اكتماله، ستبلغ القدرة التشغيلية للمحطة 54.000 متر مكعب يومياً، حيث سيتم في المرحلة الأولى تنفيذ قدرة 36.000 متر مكعب يومياً، تليها سنة واحدة من التشغيل والصيانة. ويتميز المشروع بتقنيات متطورة لتحويل النفايات إلى طاقة كهربائية، ما يعزز أهداف الأردن طويلة الأمد في مجالي الاستدامة وكفاءة استخدام الطاقة.



ويشمل نطاق العمل الكامل للمشروع ما يلي التصميم والهندسة وتوريد وتسليم المعدات

الاختبار والتشغيل التجريبي وسنة واحدة من التشغيل والصيانة.



حطة متكاملة

ويتضمن المشروع تنفيذ محطة معالجة متكاملة، ومحطة ضخ نهائية، ووحدات لمعالجة المياه الخارجة، وخزانات لمعالجة الحمأة، إلى جانب شبكات لتوزيع المياه ونظام متقدم للتحكم في الروائح، بما يضمن كفاءة التشغيل والامتثال للمعايير البيئية. وستضخ المياه المعالجة إلى سد الملك طلال، ليعاد استخدامها في الري الزراعي في وادي الأردن.



سجل حافل

وقال معين الصالح، الرئيس التنفيذي لمجموعة دريك آند سكل إنترناشيونال: «يعكس هذا المشروع التزامنا بدفع عجلة الاستدامة البيئية من خلال الابتكار. وبفضل سجلنا الحافل في تنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي في آسيا وأفريقيا وأوروبا، تقدم باسافانت خبرات عالمية لمبادرة حيوية مثل هذه».

ومن جانبه، قال مختار حداد، مدير شركة باسافانت: «اختيار باسافانت كمقاول رئيسي لهذا المشروع الاستراتيجي يعكس سمعتنا العالمية في تقديم حلول رائدة لمعالجة المياه ومياه الصرف الصحي. ويمثل هذا الفوز دليلاً واضحاً على التزامنا الراسخ بالابتكار الهندسي، والموثوقية التشغيلية، والحفاظ على البيئة. نحن فخورون بالإسهام في تحقيق أهداف الأردن الوطنية في إدارة الموارد المستدامة، ونتطلع إلى تنفيذ منشأة تشكل معياراً جديداً في الكفاءة والمرونة والأثر الإيجابي طويل الأمد».

ويعزز العقد من مكانة باسافانت الاستراتيجية في قطاع البنية التحتية البيئية في منطقة الشرق الأوسط، ويعكس الثقة الكبيرة التي يوليها أصحاب المصلحة الإقليميون لخبرات المجموعة الفنية وقدراتها في تنفيذ المشاريع.