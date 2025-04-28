جدول فعاليات دبي يكشف عن أبرز الأحداث في الإمارة خلال مايو 2025



كشف جدول فعاليات دبي، المنصة الرسمية للفعاليات في الإمارة، عن الأحداث المتنوعة والمميزة التي تستضيفها دبي خلال شهر مايو 2025، والتي تتيح لسكان وزوار المدينة فرصة الاستمتاع بأوقاتهم وخوض تجارب رائعة عند حضورهم الحفلات الموسيقية، والمعارض الثقافية النابضة بالحياة، والعروض المميزة للعائلات، والبطولات والأنشطة الرياضية المشوقة، وغيرها الكثير التي تناسب مختلف الأعمار والاهتمامات.

نمط الحياة والثقافة

وتتضمن أجندة الفعاليات في مايو المقبل معرض كالدر/هيكيلي ويقام من 15 أبريل إلى 4 مايو 2025 في أوبرا جاليري، مركز دبي المالي العالمي، حيث يجمع المعرض اثنين من أشهر النحاتين المعروفين بأعمالهما الحركية، وهما ألكسندر كالدر وفيليب هيكيلي. ويحظى زوار المعرض بفرصة استكشاف شغف الفنانين المشترك بالحركة والتوازن والتناغم المكاني عبر مجموعة مميزة من المنحوتات والرسومات.

الرياضات الرقمية

ويقام مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية من 25 أبريل إلى 11 مايو في مركز دبي التجاري العالمي ضمن الدورة الأكبر والأكثر تميزاً من مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية، والتي تقدم باقة شاملة من الأنشطة، بما فيها بطولات في مختلف أنحاء دبي، وفعاليات إطلاق حصرية للألعاب، وتجارب غامرة للمشجعين. ويشكل المهرجان وجهة لا بد من زيارتها بفضل ما يقدمه من أنشطة بارزة، مثل معرض جيم إكسبو، وقمة جيم إكسبو.

أما فريق دبي لكرة السلة فيواجه بودوشنوست فولي يوم 4 مايو في كوكا كولا أرينا، حيث يحظى الجمهور بفرصة الاستمتاع بالأجواء الحماسية في مباراة كرة السلة، التي تجمع فريق دبي لكرة السلة مع الفريق الأوروبي الحائز على العديد من الجوائز بودوشنوست فولي في كوكا كولا أرينا ضمن الدوري الأدرياتيكي لكرة السلة.



وتنطلق قمة جيم إكسبو يومي 7 و8 مايو في مركز دبي التجاري العالمي، حيث يمكن للحضور استكشاف مستقبل الألعاب في قمة جيم إكسبو، التي تقام في إطار مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية. وتجمع الفعالية المميزة المطورين والموزعين والمستثمرين والمبتكرين لتقديم رؤاهم حول مستويات النمو الإقليمية، والتوجهات العالمية، والتقنيات المستحدثة التي ترسم ملامح المرحلة المقبلة من الترفيه التفاعلي.

ويقام معرض جيم إكسبو بين 9 - 11 مايو في مركز دبي التجاري العالمي، حيث يستضيف المركز جيم إكسبو كجزء من مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية. وتتضمن الفعالية 8 مناطق ألعاب مخصصة، وعروضاً توضيحية عملية، ومسابقات الرياضات الرقمية، وغرف ألعاب الأركيد، والعديد من الأنشطة العائلية، ما يجعلها مثالية لعشاق الألعاب من جميع الأعمار.



الفعاليات المباشرة

وضمن أجندة فعاليات دبي في مايو تقدم ليلي بالمر وبريتي بينك ونيفرا أول مايو في تيرا سوليس، حيث يمكن للحضور خوض تجربة موسيقية متطورة تقدمها مجموعة RaveDAO في تيرا سوليس بمشاركة باقة من أبرز منسقات الموسيقى والإبداعات الحديثة. ويجمع هذا الحفل الموسيقى الإلكترونية والتكنولوجيا الغامرة لتقديم تجربة تنبض بالحياة وتحتفي بالإبداع والتواصل.



ويستضيف شاطئ باراستي حفلاً مميزاً بطابع جزيرة إيبيزا الرائعة على وقع إبداعات منسق الأغاني البريطاني سيجالا، الذي يقدم مجموعة من أشهر الأغاني، مثل إيزي لوف، وكيم هير فور لوف، وسويت لوفين من غروب الشمس وحتى منتصف الليل.

تقدم الفنانة المحبوبة أنغام في كوكا كولا أرينا باقة من أجمل الأغاني، مثل سيدي وصالك، وعمري معاك، وغيرها الكثير ضمن أجواء راقية ومميزة في كوكا كولا ارينا 2 مايو فيما تنطلق أمسية الروك والأوبرا يوم 2 مايو على مسرح زعبيل، فندق جميرا زعبيل سراي في تجربة استثنائية تجمع بين فن الروك والأوبرا في تعاون جريء بين نجوم مسرح البولشوي مع كبار عازفي الروك، ما يتيح للحضور الاستمتاع بالأصوات الشجية، والموسيقى الفريدة، والروائع الأوبرالية الكلاسيكية بلمسات عصرية.



هاني شاكر ووائل جسار

وينطلق حفل مباشر للفنانين هاني شاكر ووائل جسار يوم 3 مايو 2025 في دبي أوبرا

حيث يقدم النجمان أمسية غنائية مميزة ضمن أجواء مميزة على خشبة مسرح دبي أوبرا، تتضمن أشهر أغانيهما مثل لسه بتسألي ومشيت خلاص.

وتنظم فعالية 50 عاماً من العطاء الفني مع دينيس ماتسويف يوم 4 مايو في دبي أوبرا،



حيث يحتفي عازف البيانو البارز دينيس ماتسويف بمرور خمسين عاماً على انطلاق مسيرته الفنية في عالم الموسيقى الكلاسيكية، من خلال أمسية استثنائية على خشبة مسرح دبي أوبرا، تأخذ الجمهور في رحلة موسيقية رائعة. ويقدم ماتسويف الحفل بمشاركة أوركسترا ولاية تشيليابينسك السيمفونية، بقيادة المايسترو أليكسي روبين، في عرض موسيقي رفيع المستوى يختصر خمسين عاماً من الإبداع الموسيقي والأداء البارع.



دبي للتانغو

أما مهرجان دبي للتانغو فيقام بين 8 - 12 مايو في فندق لابيتا، دبي باركس آند ريزورتس، أوتوغراف كوليكشن، حيث يعود المهرجان في نسخته الثالثة عشرة بمشاركة نخبة من راقصي التانغو العالميين ومنسقي الأغاني في احتفالية مميزة تمتد 5 أيام ويقدم المهرجان ورش عمل متخصصة، ويختتم فعالياته باحتفالية كبيرة مساء 10 مايو، تستقطب محبي الرقص على أنغام موسيقى التانغو الأرجنتينية الممتعة.

ويقام حفل ناصيف زيتون والأصدقاء يوم 9 مايو في كوكا كولا أرينا مع النجوم ناصيف زيتون ورحمة رياض ومرتضى فتيتي وريكي ريتش ليقدموا أمسية موسيقية استثنائية تجمع بين الطرب والمتعة. ويؤدي الفنانون باقة من أشهر الأغاني مثل مي آمور وما في ليل، إلى جانب أعمالهم المشتركة الناجحة، في ليلة حافلة بالموسيقى والإيقاعات المميزة.



ويقام مهرجان زامنا 9 مايو في تجربة أوشوايا دبي هاربر ليقدم أول عروضه الإلكترونية الاستثنائية ضمن تجربة أوشوايا دبي هاربر. وتجمع الفعالية بين أنغام الهاوس والتكنو والإيقاعات الحيوية، ليأخذ الحضور في رحلة مشوقة إلى أجواء الغابات المفعمة بالتشويق.



أداء استثنائي

وتحتضن دبي أوبرا عرض ذا بولس لفرقة غرافيتي آند أذر ميثس بين 9 - 11 مايو، حيث تقدم فرقة غرافيتي آند أذر ميثس الأسترالية عرض ذا بولس، الذي يجمع بين الأداءات المميزة مع الموسيقى والقوة البدنية في أداء مسرحي استثنائي. ويشارك في العرض 30 مؤدياً ترافقهم فرقة غنائية حية، بهدف تسليط الضوء على قوة الروابط البشرية في مشهد بصري غنائي نابض بالحيوية.

آرجي

يقدم منسق الأغاني العالمي آرجي لجمهوره رحلة موسيقية استثنائية يوم 10 مايو في تيرا سوليس تحت النجوم المتلألئة، ويَعدهم بمجموعة من أشهر أعماله مثل تاتاكي أريا وبانثيون، في ليلة مليئة بالإيقاعات المدهشة والأجواء الممتعة.

ويحتضن مسرح السفينة كوين إليزابيث 2 عرض تاون ماوس آند كانتري ماوس المباشر

يوم 10 مايو، حيث تعود القصة المحبوبة تاون ماوس آند كانتري ماوس في عرض مسرحي مدهش من إنتاج فرقة بايد بايبر الحائزة على الجوائز. ويتضمن العرض دمى وحكايات وأغنيات رائعة تمثل تجربة مسرحية عائلية استثنائية.

عروض إم بريميير كلاسيكس

ويستضيف منتجع ون آند أونلي رويال ميراج عروض إم بريميير كلاسيكس الحية يوم 11 مايو، حيث يجمع العرض بين الفن الراقي وخدمات الضيافة الفاخرة في أمسية استثنائية في منتجع ون آند أونلي رويال ميراج. ويتضمن الحفل مشاركة العازف أندريه توبالوف على البيانو يرافقه رافيل إسلياموف على الكمان، في رحلة موسيقية غامرة يؤديان خلالها مجموعة من أعمال شوبان وغيرشوين وغيرهما في أجواء مفعمة بالرقي.

وتحتضن دبي أوبرا حفلاً مباشراً للفنان تامر عاشور يوم 16 مايو، حيث سيكون عشاق الموسيقى العربية على موعدٍ مع النجم المصري تامر عاشور في أمسية رائعة تستضيفها دبي أوبرا. ويؤدي عاشور باقة من أبرز أغانيه مثل ذكريات كدابة، واخترنا ليه، وإنت اخترت، ويَعد جمهوره بليلة غنائية تفيض بمشاعر الحنين والحب.



تحتضن مدينة إكسبو دبي مهرجان إلرو دبي يوم 17 مايو محولاً حديقة اليوبيل في مدينة إكسبو دبي إلى ساحة تنبض بالحيوية والموسيقى والأعمال الإبداعية. ويزخر المهرجان بالأزياء المبهرة والتصاميم الفريدة والعروض المميزة في الهواء الطلق لنخبة من الفنانين في عالم الموسيقى، مما يتيح للزوار قضاء أجمل الأوقات والاحتفاظ بذكريات لا تنسى.



جولة عالمية

وتستضيف كوكا كولا أرينا فرقة بيني يوم 18 مايو، حيث تعتلي فرقة فتيات البوب الفلبينية المميزة مسرح كوكا كولا أرينا في أول ظهورٍ لها في دبي، وذلك في إطار جولتها العالمية المرتقبة. وتؤدي الفرقة مجموعة من أغانيها الناجحة مثل بانتروبيكو، حيث تَعد بتقديم عرضٍ مفعم بالطاقة والحماس والرقصات المتقنة، يأخذ الحضور في رحلة تزخر باللحظات المميزة.

ويحتضن مسرح زعبيل، فندق جميرا زعبيل سراي الأعمال الكاملة لويليام شكسبير (مختصرة) بين 21 - 24 مايو، حيث يثري ثلاثة ممثلين موهوبين تجارب الحضور بعرضٍ متقن ومختصر لجميع مسرحيات شكسبير الـ 37. ونالت هذه الكوميديا استحساناً واسع النطاق من النقاد، حيث تضم في طياتها سنوات طويلة من الأدب يتم استعراضها في رحلة مسرحية سريعة تزخر بالأداء الارتجالي والمحاكاة الساخرة وسط تفاعلات الجمهور.



نيكوس فيرتيس

وتستضيف كوكا كولا أرينا حفل نيكوس فيرتيس يوم 22 مايو، حيث يقدم المغني اليوناني نيكوس فيرتيس أول عروضه في دبي على مسرح كوكا كولا أرينا في إطار جولته العالمية «رحلة الصوت والروح». وترافق الفنان على خشبة المسرح فرقة موسيقية كاملة، حيث يؤدي مجموعة من أغانيه الشهيرة، مثل ثيلو نا مي نيوسيس، وبوس نا تو إكسيغو، وآن إيسائي إنا أستيري، وسط العروض البصرية الآسرة، ليقدم للجمهور تجربة مفعمة بالمشاعر والإبداع الموسيقي.

وتحتضن دبي أوبرا باليه كارمينا بورانا يومي 23 و24 مايو، حيث تبدع فرقة ماريبور باليه بتقديم تصورٍ جديد لمعزوفة كارمينا بورانا للملحن الألماني كارل أورف على خشبة مسرح دبي أوبرا. ويمزج العرض الذي صممه المبدع إدوارد كلوج بين الحركات المفعمة بالحيوية والسرد القصصي المؤثر، مستكشفاً موضوعات الحب والقوة الإنسانية، على وقع أغنية أو فورتونا الشهيرة.



وعلى مسرح كوكا كولا أرينا ينطلق جيم جيفريس في عرضٍ مباشريوم 24 مايو

حيث يثري نجم الكوميديا جيم جيفريس مسرح كوكا كولا أرينا بذكائه الحاد في الكوميديا الارتجالية، في إطار جولته التي تحمل عنوان ابن النجار. ويشتهر جيرفيس بأسلوبه الفكاهي الجريء، وعروضه الخاصة التي حققت نجاحاً واسعاً على نتفليكس، مثل بير وإنتوليرانت، حيث يقدم للحضور أمسية مفعمة بالضحك واللحظات المميزة.



وتستضيف دبي أوبرا مارسيل ورامي خليفة يوم 25 مايو، حيث يعود الملحن اللبناني الشهير مارسيل خليفة إلى دبي أوبرا لتقديم أداء مؤثر برفقة ابنه، عازف البيانو الشهير رامي خليفة، حيث يمزج الثنائي بين الألحان العربية التقليدية والنغمات العصرية، إلى جانب تقديمهما أعمالاً استثنائية تشمل منتصب القامة أمشي، ونفق إلى القمر.

وتستضيف دبي أوبرا حفل ستومب بين 29 - 31 مايو، حيث تتوجه فرقة الإيقاع العالمية ستومب إلى مسرح دبي أوبرا، لتمنح الجمهور فرصة الاستمتاع بمزيجها الفريد من النغمات الإيقاعية والحركات الأدائية المميزة. وتعتمد الفرقة في تصميم إيقاعاتها على موادٍ من الحياة اليومية، مثل حاويات القمامة والمكانس والأنابيب، لتقدم عرضاً استثنائياً يأسر الحضور من مختلف الأعمار.



وعلى مسرح كوكا كولا أرينا يقام حفل كايجو يوم 30 مايو، حيث يقدم الدي جي كايجو نغمات موسيقى التروبيكال هاوس المميزة على مسرح كوكا كولا أرينا. ويشتمل العرض على مجموعة من العروض البصرية المذهلة والتعاون الموسيقي الفريد، إلى جانب تأديته قائمة من الأغاني العالمية الناجحة مثل فاير ستون وإت أينت مي وهاير لوف، وكذلك تشكيلة من أغاني ألبومه الأخير. وينضم إليه في هذه الأمسية فيكتوريا نادين، إحدى أشهر نجمات البوب الصاعدات في الدول الاسكندنافية.



رحلة فريدة

وعلى مسرح السفينة كوين إليزابيث 2 يقام حفل آبا ريونيون يومي 30 و31 مايو، لتأدية مجموعة من أشهر أغانيها برفقة الجمهور. ويبرز أعضاء الفرقة بأزياءٍ مميزة، حيث يقدمون عرضاً موسيقياً متقناً يزخر بأغاني الفرقة الكلاسيكية، مثل دانسينج كوين، وماما ميا، وواترلو، وتيك أي تشانس أون مي، ليأخذوا الحضور في رحلة فريدة إلى العصر الذهبي لموسيقى البوب.