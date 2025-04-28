«بيتغو» تحصل على ترخيص مزود خدمات الأصول الافتراضية في دبي



أعلنت BitGo «بيتغو»، الشركة المتخصصة في توفير البنية التحتية لحلول الأصول الرقمية، عن حصول فرعها في دبي، «بيتغو كاستودي - الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، على ترخيص مزود خدمات الأصول الافتراضية من قبل سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، مما يمكنها من تقديم خدمات حفظ الأصول الافتراضية وتخزينها.



يأتي الإعلان بعد حصول «بيتغو» على موافقة مبدئية في يناير 2025، مما يمثل علامة فارقة في مسيرة الشركة نحو التوسع عالمياً في تقديم حلول حفظ متوافقة مع أعلى المعايير التنظيمية لعملائها من المؤسسات.



ومع هذا الترخيص، ستتمكن «بيتغو كاستودي - الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، من تقديم خدمات حفظ آمنة وفعالة إلى عملائها من المستثمرين والمؤسسات في الإمارات العربية المتحدة. ويؤكد الإنجاز مجدداً التزام الشركة الدائم بأعلى معايير الامتثال التنظيمي والأمان، بما يلبي الطلب المتزايد على خدمات الأصول الرقمية الموثوقة في المنطقة.



الأصول الرقمية

وقال بين تشوي، المدير العام لشركة بيتغو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «نقدم في بيتغو أكثر الحلول أماناً ومرونة في مجال اقتصاد الأصول الرقمية؛ حيث نضع الالتزام بأعلى المعايير التنظيمية في صميم استراتيجيتنا وأعمالنا».

وأضاف: «يمثل حصولنا على ترخيص سلطة تنظيم الأصول الافتراضية خطوة محورية تعزز مكانتنا كشريك موثوق للمستثمرين من المؤسسات، وتمكننا من تقديم خدماتنا الحائزة على جوائز من قلب دبي».

نمو متسارع

وتشهد دبي نمواً متسارعاً لتصبح مركزاً عالمياً رائداً للابتكار في مجال الأصول الرقمية، ما يجعلها موقعاً استراتيجياً لتوسع شركة بيتغو في المنطقة، إلى جانب تقديمها لخدمات الحفظ، تواصل شركة بيتغو ترسيخ مكانتها كمزود عالمي رائد لمنتجات وخدمات الأصول الرقمية، وقد عززت مكانتها أخيراً بتصدرها قائمة أكبر منصات الحفظ عالمياً، مع إجمالي أصول محفوظة بلغ 48 مليار دولار.