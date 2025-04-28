«إمباور»: 1799 عملية تفتيش شاملة لضمان الصحة والسلامة



أكدت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، التزامها المستمر برفاهية موظفيها وإدارة المخاطر بشكل استباقي، حيث سجلت صفر إصابات في العمل خلال العام 2024، مما يؤكد مدى فعالية استراتيجيتها في مجال الصحة والسلامة والبيئة. وأوضحت «إمباور» بالتزامن مع اليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل، نجاح إجراء 1799 عملية تفتيش شاملة في مجال الصحة والسلامة والبيئة في مواقعها كافة العام الماضي لتتأكد من رصانة بيئتها النموذجية لصحة وسلامة فرق عملها.



بيئة آمنة

وأشارت المؤسسة إنها نفذت 1513 عملية تفتيش في مواقع محطاتها و128 عملية تفتيش مستهدفة بيئة عمل موظفي المهام عالية الخطورة، و158 عملية تفتيش تفصيلية للأعمال التي تتطلب أعمالاً فورية الذي يؤكد التزام «إمباور» بضمان بيئة عمل آمنة، ومن جهة أخرى، قدمت المؤسسة 1544 جلسة تدريبية متخصصة تركز على السلامة، حضرها 7906 مشاركين واستغرقت 3438 ساعة عمل، وشملت موضوعات أساسية مثل بروتوكولات السلامة، والمسؤولية البيئية، والامتثال التنظيمي. وتعكس هذه التدريبات التزام المؤسسة المستمر برفع الوعي وتعزيز بيئة عمل أكثر أماناً، ويتجلى ذلك في تحقيقها 6.017.626 ساعة عمل آمنة في 2024 مما يؤكد مدى فعالية تدابيرها الوقائية.

ولضمان استدامة معايير السلامة، تبنت المؤسسة سياسة شاملة للجودة والصحة والسلامة والبيئة (QHSE) تُطبَّق على جميع الإدارات وتخضع للمتابعة المستمرة.



أعلى المعايير

وقال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»: نجدد بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل، التزامنا الراسخ في المؤسسة بتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة في جميع عملياتنا. ويأتي هذا الالتزام في إطار مسؤوليتنا تجاه موظفينا، وشركائنا، ومتعاملينا، والمجتمع ككل، مؤكداً حرص «إمباور» على توفير بيئة عمل آمنة وصحية ترتكز على استراتيجية متكاملة في الإدارة والتشغيل وتضمن الكفاءة والجودة والاستمرارية والاعتمادية.

وأضاف: إن المؤسسة تضع ثقافة السلامة والصحة المهنية في صميم أولوياتها، مع الحرص الدائم على مواكبة أحدث التطورات في هذا المجال، لما لها من دور محوري في حماية الأرواح والممتلكات، وتعزيز بيئة العمل، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتحقيق التميز المؤسسي.