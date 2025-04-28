7 % نمو عدد الشركات الهندية في «دبي للسلع المتعددة» في عام



أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، عن انضمام أكثر من 260 شركة هندية جديدة إلى منطقته الحرة الدولية على مدى الاثني عشر شهراً الماضية، ليصل إجمالي عدد الشركات الهندية المسجلة لديه إلى ما يقارب 4.000 شركة. وجاء هذا الإعلان خلال الجولة الترويجية التي نظمها المركز في الهند هذا الأسبوع، شملت ملتقيين بارزين للأعمال في مومباي وحيدر آباد، سجل المركز نمواً سنوياً لافتاً بنسبة 7% في عدد الشركات الهندية، والتي تمثل اليوم نحو 16% من إجمالي قاعدة الشركات المسجلة في منطقته الحرة.



وفي ظل النمو الملحوظ في حجم التبادل التجاري الثنائي بين الإمارات والهند، والذي بلغ 85 مليار دولار خلال عام 2024، سلط مركز دبي للسلع المتعددة الضوء على الدور المحوري لتعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين في إعادة رسم ملامح المشهد التجاري الإقليمي، مدعوماً باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمت بين البلدين في عام 2022.

وفي هذا الإطار، وجه المركز دعوته إلى الشركات الهندية لاغتنام الفرص الواعدة التي أتاحتها الاتفاقية، مؤكداً التزامه الراسخ باستقطاب موجة جديدة من الاستثمارات والأعمال الهندية إلى دبي.



وقد شهد ملتقيا الأعمال حضور كبار قادة الأعمال والمسؤولين الحكوميين وممثلي القطاعات المختلفة، حيث ناقشوا آفاق التجارة والاستثمار عبر مركز دبي للسلع المتعددة. وقد عكست المناقشات المكانة الاستراتيجية التي تحتلها دبي كبوابة رئيسية للشركات الهندية التي تتطلع إلى التوسع دولياً.



مرحلة مفصلية

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «تشهد العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند مرحلة مفصلية جديدة، تجسدت في الزيارة التاريخية التي قام بها أخيراً سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى الهند. وفي ظل تنامي حجم التبادل التجاري الثنائي بين البلدين والذي تجاوز الـ 85 مليار دولار، فإن المرحلة المقبلة ستشهد توسعاً متسارعاً عبر عدد من القطاعات الحيوية، تشمل الاستثمارات والخدمات والبنية التحتية والتكنولوجيا والأمن الغذائي، وهذه المرحلة تمهد لبناء نموذج متطور للتعاون الإقليمي وتوسيع آفاق التعاون التجاري بين البلدين».



وجهة مفضلة

وأضاف: «يتضح هذا الزخم جلياً في مركز دبي للسلع المتعددة، الذي شهد انضمام أكثر من 260 شركة هندية جديدة إلى منطقته الحرة خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، بمعدل نمو سنوي بلغ 7%، ليرتفع إجمالي عدد الشركات الهندية المسجلة لدينا إلى نحو 4000 شركة. ومع تنامي العلاقات التجارية بين الإمارات والهند، نواصل في مركز دبي للسلع المتعددة تعزيز القيمة المقدمة عبر منظومة أعمالنا، وبما ينسجم مع ركائز الاقتصاد الهندي، بدءاً من السلع المادية، ومروراً بالخدمات عالية القيمة، وصولاً إلى التقنيات المتقدمة. وبهذه الجهود، نعزز مكانة مركز دبي للسلع المتعددة كوجهة مفضلة بين أوساط الشركات الهندية التي تتطلع إلى تأسيس أعمالها في دبي».

أقيمت الفعاليتان بالتعاون مع اتحاد الصناعات الهندية وغرفة التجارة والصناعة في ولاية تيلانجانا، حيث سلطتا الضوء على آفاق الفرص الواسعة أمام الشركات الهندية التي تتطلع إلى تبسيط عملياتها وأنشطتها عبر سلاسل التوريد والدخول إلى عدد من أسرع الأسواق الدولية نمواً.



فرص واعدة

وتأتي الزيارة الأخيرة إلى الهند ضمن جولة «وُجد من أجل التجارة» التي ينظمها مركز دبي للسلع المتعددة حول العالم، والتي تشمل أسواقاً استراتيجية تمثل فرصاً واعدة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري. ويضم المركز حالياً أكثر من 25.000 شركة مسجلة، كما يساهم بنسبة 15% من إجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة السنوية في إمارة دبي، معززاً بذلك مكانته كأحد أبرز المراكز التجارية العالمية للنمو الدولي، والابتكار عبر قطاعات مختلفة.