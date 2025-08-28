«سينارتشي» تنضم إلى «إنفو-تيك» لدعم مسيرة الذكاء الاصطناعي في الإمارات

انضمت شركة سينارتشي للاستشارات، إلى منظومة الشركاء العالمية لمجموعة إنفو-تيك للأبحاث. حيث تهدف هذه الشراكة إلى تزويد المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بأدوات استراتيجية ذات مستوى عالمي لتكنولوجيا المعلومات وحلول الجاهزية للذكاء الاصطناعي، ما يعزز ثقة قادة الأعمال في المنطقة.

ستدعم شركة سينارتشي، بصفتها شريكاً معتمداً في تقديم الحلول والخدمات، عملاءها الإقليميين في تطبيق منهجيات إنفو-تيك القائمة على الأبحاث، إلى جانب الأدوات التحليلية، وأطر العمل الاستشارية التنفيذية، وذلك لمساعدة كبار مسؤولي تكنولوجيا المعلومات وقادة الأعمال على تحقيق قيمة أكبر من استثماراتهم التكنولوجية.

وقال رامكي جايرامان، الشريك الإداري في شركة سينارتشي للاستشارات: «إن شراكتنا مع مجموعة إنفو-تيك للأبحاث تمكننا من تقديم مستوى جديد من التنظيم والوضوح الاستراتيجي لطريقة تعامل المؤسسات الإقليمية مع الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، وقيادة تكنولوجيا المعلومات»، وأضاف: «التوقيت مثالي؛ فالقادة يريدون المضي قدماً، ولكنهم يريدون القيام بذلك بحكمة. وهذا التعاون يمنحهم بالضبط ما يحتاجونه، وهو إرشاد عالمي موثوق يتم تنفيذه على الصعيد المحلي».

وقال جيمس ألكسندر، نائب الرئيس الإقليمي للشركاء في مجموعة إنفو-تيك للأبحاث: «من خلال الدمج بين الفهم العميق الذي تتمتع به شركة سينارتشي لسوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبين أدوات إنفو-تيك الدقيقة المبنية على الأبحاث، فإننا نوفر لكبار مسؤولي تكنولوجيا المعلومات في المنطقة مساراً واضحاً وعملياً لتسريع مخططاتهم المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. وهذه الشراكة تعني أن القادة لم يعودوا مضطرين للمفاضلة بين أفضل الممارسات العالمية والملاءمة المحلية، حيث يتم توفير كليهما لهم دون عناء في بيئتهم المحلية».