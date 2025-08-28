«الإسلامي للأغذية» تعود إلى الأسواق العمانية

أعلنت شركة الإسلامي للأغذية، عن عودتها إلى الأسواق العمانية، في خطوة تمثل محطة مهمة في مسيرة التوسع الإقليمي للعلامة الإماراتية.

وأصبحت منتجات الإسلامي للأغذية متوفرة الآن في كبرى محلات السوبرماركت والهايبرماركت في مختلف أنحاء سلطنة عُمان. وتأتي العودة إلى الأسواق العمانية كجزء من استراتيجية إقليمية أوسع نطاقاً.

وقالت شارون جبور، مديرة التسويق في الإسلامي للأغذية: «عودة الإسلامي إلى سلطنة عُمان ليست مجرد توسع تجاري، بل هو إحياء لعلاقة وطيدة مع المستهلكين العُمانيين، الذين يتذكر الكثير منهم علامتنا كاسم موثوق لمنتجات الحلال يقدم الجودة والمذاق الطيب في آن معاً دون أي تنازل في أحدهما».

وأضافت: «منتجاتنا مصممة لتلبية متطلبات أنماط الحياة السريعة للعائلات العصرية، بما يؤثر في طريقة تناول الأفراد للوجبات معاً. لقد كانت سلطنة عُمان دائماً تحتل مكانة خاصة في مسيرتنا، ونحن متحمسون للعودة إلى قلوب ومطابخ العائلات العُمانية».