موزة العتيبة: 5 عقود من النجاح المتواصل في مسيرة المرأة الإماراتية

أكدت موزة سعيد بن أحمد العتيبة مؤسس والمدير التنفيذي لمجموعة «العتيبة إنماء» أن المرأة الإماراتية استطاعت خلال العقود الخمسة الأخيرة تحقيق نجاحات كبيرة تكللت بتوليها أرفع وأعلى المناصب في مختلف مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة، وأن تكون مساهماً مهماً في مسيرة التنمية المستدامة، وذلك بفضل دعم وتشجيع القيادة الرشيدة التي أولت ثقتها بالمرأة وقدرتها على الإبداع والابتكار وتجاوز الصعوبات ومواجهة التحديات وتحقيق الإنجازات.

وأشادت العتيبة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام بالدور الكبير والفاعل لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في تشجيع المرأة وتمكينها للعمل في مختلف المجالات وبلوغ أعلى المراتب والمناصب، مشيدة بدعم سموها المتواصل للمرأة الإماراتية والإنجازات التي تحققها.

وقالت موزة العتيبة: «لقد أولت القيادة الرشيدة، المرأة كل الاهتمام والرعاية إيماناً بقدرتها على إثبات نجاحها في مختلف المجالات، وبلوغ أعلى المراتب، ما مكنها أن تتولى مناصب مثل رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، ووزيرات وسفيرات وبرلمانيات ورئيسات وعضوات مجلس إدارة شركات كبرى في الدولة، والعمل في قطاعات مهمة سواء تعليمية أم اجتماعية أم اقتصادية وغيرها، والمساهمة في نهضة الدولة وتطورها».

وأضافت العتيبة: «من المهم أن تواصل المرأة مسيرة النجاح والتفوق، وأن تثبت جدارتها في مختلف المواقع والمهام، إلى جانب التوجه لدخول قطاعات اقتصادية متطورة مثل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتطور الرقمي، وغيرها من القطاعات ذات الاختصاص الرفيع التي تمكن الدولة من تحقيق التفوق والريادة إقليمياً وعالمياً».