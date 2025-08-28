دوشنبه تستضيف المعرض الدولي للسياحة «DITE 2025» بمشاركة 25 دولة

تستعد العاصمة الطاجيكية دوشنبه لاحتضان المعرض الدولي للسياحة (DITE 2025) خلال الفترة من 18 إلى 20 سبتمبر المقبل في مركز «إكسبو-سنتر»، بتنظيم من شركة Somon Travel وبدعم من الجهات الحكومية المختصة في طاجيكستان.

ويعد المعرض أكبر منصة سياحية في آسيا الوسطى، إذ يجمع شركات السياحة والضيافة والمطاعم وشركات الطيران والنقل ومزودي الحلول التقنية، إلى جانب منظمات السياحة الدولية.

ومن المتوقع مشاركة أكثر من 200 شركة من 25 دولة، بينهم كبرى شركات تشغيل الرحلات وسلاسل الفنادق والمجموعات الاستثمارية، إلى جانب حضور الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي وأكثر من 20 وزير سياحة من مختلف الدول.

كما يتضمن البرنامج المنتدى العالمي للاستثمار السياحي في 17 سبتمبر، إضافة إلى لقاءات الأعمال وجلسات B2B، وندوات وورش عمل، إلى جانب عروض ثقافية وفنية وطنية.

الجدير بالذكر أن نسخة العام الماضي DITE 2024 شهدت مشاركة ممثلين من 16 دولة وأكثر من 110 شركات محلية وأجنبية.