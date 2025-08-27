«سنتوريون» تستثمر 10.2 مليارات درهم في دبي

بلغت التكلفة الإجمالية لمشاريع شركة سنتوريون العقارية 10.2 مليارات درهم في دبي، وتعلن عن إطلاق مشروعها الجديد برج كابيتال في منطقة الخليج التجاري، على مساحة مبنية تزيد على 962.349 قدماً مربعاً، ويضم 29 طابقاً و245 وحدة، ويوفر مساحات واسعة تزيد على 18.500 قدم مربع.

وتضم محفظة سنتوريون العقارية أكثر من 15 مشروعاً عقارياً بلغت تكلفتها 10.2 مليارات درهم، إلى جانب أكثر من 13 مشروعاً في شراكات استراتيجية، تمتد على مساحة مبنية تزيد على 8 ملايين قدم مربع، تواصل سنتوريون العقارية تنفيذ مشاريع مستقبلية قائمة على القيمة، والتي تشمل مشاريع مثل «مساكن سولا» ومشروع و«فلورا آيل» و«وان موتور سيتي» ومشروع «كابيتال وان» قرية جميرا الدائرية.

قال جوبي جورج، الرئيس التنفيذي لشركة سنتوريون العقارية، نركز بشكل أكبر على المشاريع التي تضم بنية تحتية حديثة وتقنيات مبتكرة لتقديم تجارب راقية وفاخرة. وبالمثل، فإن برج كابيتال هو تعبير عن وجهة نظرنا، فهو مقصد للمؤسسات التي تسعى إلى التواجد والعملية والرقي في عنوان واحد.

وأضاف: نعتقد أن تصميمه ومرافقه الحديثة وموقعه الاستراتيجي سيجعله العنوان المفضل للمؤسسات التي تسعى إلى التواجد. إن تصميم وموقع برج كابيتال يجعلانه مثالياً للمقرات الإقليمية والشركات متعددة الجنسية والكيانات المهنية الرائدة.