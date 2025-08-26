تسارع البناء بـ 7 مشاريع في «ياس باي» و«مدينة مصدر» وشاطئ الراحة

كشفت شركة برتڤيل للتطوير العقاري عن تقدم الأعمال الإنشائية في مشاريعها السكنية في أبوظبي، بوتيرة متسارعة تتجاوز المخطط الزمني المعتمد لها، وذلك استناداً إلى التقارير والنسب المنشورة على منصة «داري»، والتي أظهرت تقدماً يفوق النسب المتوقعة في جميع المشاريع قيد التنفيذ.

وتباشر «برتڤيل» تنفيذ 7 مشاريع سكنية في أبوظبي موزعة بين ياس باي بجزيرة ياس، ومدينة مصدر، وشاطئ الراحة.

وفي منطقة «ياس باي»، تسير الأعمال الإنشائية في مشروع «باب القصر ريزيدنس 25» بوتيرة متسارعة، حيث بلغت بنسبة الإنجاز الفعلي 26.02%، بزيادة 5.92% عن المخطط الزمني للمشروع والمحدد بـ 20.1% خلال الشهر الحالي، وفي مشروع «باب القصر ريزيدنس 31» وصلت نسبة الإنجاز إلى 23.4%، مقارنة بالمعدل المحدد بـ 18.75% بزيادة 4.65%.

وفي مدينة مصدر، وصلت نسبة الإنجاز الفعلي بمشروع «ڤيل 11» إلى 75.13%، بزيادة 5.63% عن نسبة الإنجاز المتوقعة خلال الفترة الحالية والبالغة 69.50%، كما تم إنجاز 25.06% بمشروع «ڤيل 12»، مقارنة بالمعدل المحدد بـ 20.17% بزيادة 4.89%.

كما بلغت نسبة التقدم الفعلي بمشروع «باب القصر ريزورت ريزيدنس 18» نحو 24.12%، مقابل المعدل المحدد بـ 18.95% بزيادة 5.17%، بينما وصل معدل الإنجاز بمشروع «باب القصر ريزورت ريزيدنس 19» إلى 21.25% مقابل 16.80% المعدل المخطط، بزيادة 4.45%.

ووصلت نسبة التقدم الفعلي بمشروع «باب القصر قنال ڤيو ريزيدنس22 - شاطئ الراحة» إلى 3.50% مقابل 1.50% المعدل المخطط، بزيادة 2%.