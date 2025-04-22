«أمواج الدولية» تستحوذ على 18% في «كليدور»



استحوذت شركة أمواج الدولية، وهي مجموعة عالمية تقدر قيمتها بمليار دولار ويعمل لديها أكثر من 10000 موظف ولها حضور عالمي في 27 مدينة، على حصة 18% في شركة كليدور للتطوير ومقرها دبي، ويمثل هذا الاستثمار الخطوة الاستراتيجية الأولى لدخول شركة أمواج الدولية إلى سوق العقارات المتنامي في دولة الإمارات، حيث بلغ تقييم شركة كليدور بعد التمويل 100 مليون دولار.



ويعد هذا الاستثمار جزءاً أساسياً من استراتيجية شركة أمواج الدولية لتوسيع نشاطاتها في أحد أكثر أسواق العقارات حيوية في العالم. على مدار أكثر من 30 عاماً، قام مؤسس الشركة ورئيس مجلس إدارتها نمير العقابي بإدارة مشاريع واستثمارات تجاوزت قيمتها 60 مليار دولار ضمن القطاع العقاري.

استقطاب الكفاءات

ومن خلال هذه الشراكة، ستقوم شركة كليدور بإدارة مشاريع شركة أمواج الدولية القادمة في الإمارات، مستفيدة من خبرتها في تطوير العقارات الفاخرة. تساعد هذه الاستثمارات شركة كليدور على استقطاب أفضل الكفاءات وإدارة نفقاتها التشغيلية إلى أن تبدأ مشاريعها في تحقيق السيولة. كما ستتمكن كليدور من الاستفادة من فريق شركة أمواج العالمي المحترف وشبكة التوريد وخبراتها، وذلك بهدف تسريع نموها في المستقبل.

ويشهد قطاع العقارات في دبي نمواً استثنائياً، حيث حقق السوق معاملات عقارية قياسية وزيادة في ثقة المستثمرين. في 2024، بلغ إجمالي قيمة المعاملات العقارية في دبي أكثر من 760.7 مليار درهم من 226.000 معاملة، مدفوعة بالاستثمار الأجنبي المباشر والطلب المتزايد على العقارات الفاخرة وإطار تنظيمي مؤيد للأعمال.



وقال عمر غول، مؤسس شركة كليدور: «في غضون عام، تمكنت كليدور من تأمين 2.3 مليار درهم كقيمة إجمالية لتطوير مشاريع على 1.3 مليون قدم مربع. كما تمكنا من إثبات قدرتنا على التنفيذ والإنجاز، حيث قمنا ببيع مشروعنا الأول بقيمة 435 مليون درهم بالكامل في 4 أيام. إن شراكتنا مع أمواج الدولية ستعزز نمونا بشكل أكبر، مما يسمح لنا بالاستفادة من سوق العقارات المزدهر في دبي».



وقال نمير العقابي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة أمواج الدولية: «نحن واثقون تماماً في رؤية وقيادة عمر غول، إن السرعة الكبيرة والنمو الواسع الذي حققته كليدور في غضون عام هو دليل على إمكاناتها الهائلة. نحن متحمسون لدعم رحلتها والمشاركة في إعادة تعريف قطاع العقارات في دولة الإمارات».

وتبقى دبي السوق الرئيسية لشركة كليدور، إلا أن الشركة تستكشف أيضاً أسواقاً ناشئة ذات نمو مرتفع مثل دول شرق آسيا وشرق أوروبا للتوسع في فرص مستقبلية.