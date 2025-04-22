غرف دبي تبرم مذكرة تفاهم مع فلاي دبي لدعم توسع مجتمع الأعمال المحلي عالمياً

أبرمت غرف دبي مذكرة تفاهم مع شركة فلاي دبي بهدف تمكين الشركات العاملة في الإمارة من توسيع أعمالها عالمياً من خلال الاستفادة من خدمات الشحن الجوي المتكاملة التي تقدمها الناقلة.

وبموجب مذكرة التفاهم التي تم توقيعها، توفر "فلاي دبي" للشركات الأعضاء في غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أسعاراً تفضيلية على خدمات الشحن الجوي، مما يدعم قدرة هذه الشركات على توسيع نطاق انتشار منتجاتها محلياً وعالمياً في عمليات الاستيراد والتصدير، كما سيعمل الطرفان على تعزيز التعاون لتطوير مبادرات وبرامج وأنشطة توفر قيمة مضافة لمجتمع الأعمال في دبي.

وقال خالد الجروان، نائب رئيس الخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي :"يشكل التعاون مع شركة فلاي دبي خطوة استراتيجية تعزز جهودنا في تمكين الشركات المسجلة في عضوية غرف تجارة دبي من دخول أسواق جديدة عالمياً وتنمية أعمالها، حيث تأتي الأسعار التفضيلية للشحن الجوي التي تقدمها الناقلة للشركات الأعضاء كأداة فعالة لخفض تكاليف التصدير والاستيراد وتحسين الكفاءة التشغيلية، مما يفتح المجال أمام مجتمع الأعمال المحلي للوصول إلى أسواق جديدة وواعدة على الساحة الدولية، كما يساهم هذا التعاون بترسيخ مكانة دبي كمركز رائد عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية."

من جانبه قال محمد حسن، نائب الرئيس الأول لخدمات المطارات والشحن في فلاي دبي: " تعد هذه الشراكة مع غرف دبي رؤية استراتيجية مشتركة وتعكس التزامنا المستمر في فلاي دبي بتوسيع شبكة شراكتنا وتعزيز قدراتنا في مجال الشحن والخدمات اللوجستية. نؤمن بأن هذه الشراكة ستسهم في تطوير حلول مبتكرة ومستدامة تدعم سلسة التوريد وتواكب النمو المتسارع في قطاع التجارة والسياحة. وتعكس هذه الشراكة رؤيتنا المشتركة لترسيخ مكانة دبي كمركز رائد للتجارة العالمية، وتؤكد على الدور الحيوي الذي يلعبه قطاع الطيران في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام."

وتلتزم غرف دبي بتحقيق أولوياتها الاستراتيجية المتمثلة في تحسين البيئة المحفزة للأعمال في دبي، وجذب الشركات والاستثمارات العالمية إلى دبي، بالإضافة إلى قيادة توسع أعضاء الغرفة في الأسواق الخارجية، إلى جانب تنمية الاقتصاد الرقمي لدبي وتعزيز كفاءة المنظومة التشريعية والتنظيمية.

وتلتزم فلاي دبي بدعم مجتمع الأعمال في دبي إنطلاقاً من استراتيجيتها لتسهيل تدفق حركة التجارة والسياحة، ونمت شبكة فلاي دبي إلى أكثر من 130 وجهة في 55 دولة، ويخدمها أسطول حديث وفاعل يتألف من 88 طائرة من طراز بوينغ 737.