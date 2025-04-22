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اقتصاد

دبي لصناعات الطيران تحصل على 282 مليون دولار إضافي من تسوية مطالبات

  • رفعت إجمالي المبالغ المستلمة إلى 601 مليون دولار
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البيان


أعلنت «دبي لصناعات الطيران» أنها استلمت أخيراً عائدات نقدية بلغ مجموعها حوالي 282 مليون دولار من تسويات مع شركات تأمين محددة فيما يتعلق بطائرات كانت مؤجرة سابقاً لشركات طيران في الاتحاد الروسي وكانت الشركة والجهات ذات الصلة التابعة لها قد أصدرت مطالباتها ضد شركات التأمين وإعادة التأمين المعنية.

وعلى ضوء ما سبق، استلمت «دبي لصناعات الطيران» حتى الآن مبالغ نقدية إجمالية بلغت 601 مليون دولار، بما في ذلك التسويات التي تم الإعلان عنها عامي 2023 و2024 مع أطراف عدة.

وسوف تواصل الشركة إجراءات التقاضي في المحاكم الإنجليزية بموجب وثائق التأمين الخاصة بها، كما ستواصل جهودها من أجل تقليل خسائرها المرتبطة بالطائرات التي كانت مؤجرة سابقاً لشركات طيران في الاتحاد الروسي.