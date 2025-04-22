مطار دبي يجدد التزامه بالاستدامة ويحصل على شهادة الاعتماد الكربوني



تسلم بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، شهادة الاعتماد الكربوني للمطارات من المستوى الرابع «التحول» من مجلس المطارات الدولي (ACI) خلال اجتماع الجمعية الإقليمية للمجلس الدولي للمطارات في آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط.



ويعزز الاعتماد، الذي منح رسمياً هذا الشهر، مكانة مطار دبي الدولي (DXB) بين نخبة المطارات العالمية التي تمكنت من خفض الانبعاثات المطلقة، والتي تعمل على قيادة مبادرات مع مختلف الأطراف المعنية في قطاع الطيران لدفع التغيير الإيجابي.



ويعكس الإنجاز، الذي يتزامن مع الاحتفال بيوم الأرض، التزام مطارات دبي المتواصل بتحقيق هدف دولة الإمارات العربية المتحدة المتمثل في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. وقد وضعت مطارات دبي استراتيجية شاملة طويلة الأجل لإزالة الكربون، ويجري تنفيذها بنشاط من خلال سلسلة من المبادرات المؤثرة.



كفاءة الطاقة

وتشمل المبادرات تعزيز كفاءة الطاقة في مختلف المباني والبنية التحتية، وإنشاء أكبر نظام للطاقة الشمسية على أسطح المطارات في المنطقة في المبنى 2، بالإضافة إلى استحداث أنظمة لتحويل النفايات إلى سماد، وتحويل المركبات العاملة في ساحة المطار إلى وقود الديزل الحيوي المخلوط.

ومن خلال تحالف الاستدامة oneDXB، تتعاون مطارات دبي بشكل وثيق مع أعضاء التحالف بهدف خفض الانبعاثات في جميع أنحاء النظام البيئي في المطار.