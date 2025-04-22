أرباح الإمارات الإسلامي الفصلية تتخطى المليار درهم بزيادة 24%

أعلن الإمارات الإسلامي عن تحقيق صافي أرباح قياسي غير مسبوق بلغ 1 مليار درهم في الربع الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 24% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. ومع استمرار العوامل الإيجابية للأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة، شهد كل من الدخل الممول وغير الممول ارتفاعاً خلال هذا الربع، مما ساهم في زيادة إجمالي الدخل بنسبة 8% ليصل إلى 1.45 مليار درهم في الربع الأول من عام 2025.

وأعلن البنك ارتفاع إجمالي الدخل بنسبة 8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نظراً لارتفاع الدخل الممول وغير الممول.

وارتفعت التكاليف بنسبة 15% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة لاستمرار الإمارات الإسلامي في المبادرات الاستثمارية بهدف دفع عجلة النمو، وعكس قيد مخصصات انخفاض القيمة بمبلغ 169 مليون درهم نتيجة لعمليات التحصيل القوية، وأظهرت الأرباح التشغيلية تحسناً بنسبة 5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

وارتفع صافي الربح ليسجل مبلغاً قياسياً بلغ 1 مليار درهم، بزيادة قدرها 24%، ولا يزال هامش صافي معدل الربح جيداً للغاية عند نسبة 3.85%.

وبفضل قاعدة رأس المال والسيولة القوية للغاية إضافة إلى مزيج الودائع القوي، واصل المصرف تقديم خدمات مصرفية لدعم متعامليه.

وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 11% ليبلغ 123 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2025، وارتفعت الأنشطة التمويلية للمتعاملين بنسبة 7% لتصل إلى 75 مليار درهم في الربع الأول من عام 2025، وارتفعت ودائع المتعاملين بنسبة 8% لتصل إلى 83 مليار درهم في الربع الأول من عام 2025، في حين أظهرت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير أداءً قوياً للغاية بتسجيل نسبة 71% من إجمالي الودائع.

جودة الإئتمان: شهدت نسبة التمويلات منخفضة القيمة تحسناً لتصل إلى 4%، مع نسبة تغطية قوية عند 146%.

رأس المال: تعكس نسبة الشق الأول من رأس المال والبالغة 17.8% ونسبة كفاية رأس المال بواقع 18.9%، مركز رأس المال القوي جداً للمصرف.

بلغت نسبة التمويل إلى الودائع 91%، وتعكس السيولة القوية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال هشام عبدالله القاسم، رئيس مجلس إدارة الإمارات الإسلامي: «تخطت أرباح الإمارات الإسلامي في الربع الأول حاجز المليار درهم للمرة الأولى على الإطلاق، محققة نمواً بنسبة 24% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وقد شهد إجمالي الدخل زيادة ملفتة بنسبة 8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مدعوماً بارتفاع الدخل الممول وغير الممول.

وارتفعت تمويلات المتعاملين بنسبة 7% لتصل إلى 75 مليار درهم، في حين نمت الودائع بنسبة 8% لتبلغ 83 مليار درهم في الربع الأول من عام 2025، في حين سجلت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير نسبة 71% من إجمالي الودائع.

ونجح المصرف في إصدار صكوك رئيسية غير مضمونة بقيمة 750 مليون دولار أمريكي خلال الربع الأول من عام 2025. ويعكس هذا الإصدار الناجح التقدير المتزايد للإمارات الإسلامي بين مجتمع المستثمرين العالمي، حيث تجاوز حجم الطلب 1.6 مليار دولار أمريكي من المستثمرين المحليين والدوليين».

وقال فريد الملا، الرئيس التنفيذي للإمارات الإسلامي: سجل الإمارات الإسلامي نمواً قياسياً في الأرباح خلال الربع الأول من عام 2025، حيث ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 11% ليصل إلى 123 مليار درهم.

كما شهدت الأرباح التشغيلية زيادة ملفتة بنسبة 5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مدعومة باستراتيجية نمو فعالة وأداء قوي في جميع القطاعات، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية للأعمال، والخدمات المصرفية للشركات، والخزينة.

ويواصل الإمارات الإسلامي ريادته للابتكار في مجال الخدمات المصرفية الرقمية ضمن قطاع الخدمات المالية الإسلامية، حيث يقدم لمتعامليه أفضل الحلول المتاحة من خلال منصاته المصرفية الرقمية. كما نواصل إضافة المزيد من الخدمات المبتكرة إلى هذه المنصات، مما يتيح لمتعاملينا من الأفراد والشركات إنجاز المعاملات المصرفية بسهولة وفي أي وقت ومن أي مكان.

وحرصاً منه على بلورة الهدف الاستراتيجي المتمثل في تمكين الشباب وتعزيز الثقافة المالية لديهم، تعاون المصرف مع هيئة تنمية المجتمع وجامعة زايد لنشر الوعي عند الطلاب حول إدارة الأموال واستراتيجيات التخطيط المالي لبناء مستقبل أكثر استقراراً. ويأتي هذا منسجماً مع «أجندة دبي الاجتماعية 33»، التي تهدف إلى تلبية طموحات دبي المستقبلية وتعزيز مبادراتها في مجال الحماية والتمكين الاجتماعي».

وفي إطار مبادرة أخرى تركز على الشباب، أطلقنا بطولة الإمارات الإسلامي لكرة القدم النهائية، وهي فعالية رياضية استمرت لمدة أسبوع بالشراكة مع فيزا، حيث جمعت معاً محبي الألعاب للمشاركة في مجموعة من الأنشطة الجذابة والمنافسات الحماسية.

وباعتباره جهة العمل المفضلة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، لا يزال التوطين يشكل أولوية استراتيجية بالنسبة للإمارات الإسلامي. وفي هذا الصدد، يواصل المصرف، الذي تصل نسبة توطين لديه إلى 39.8%، جذب وتطوير المواهب الإماراتية من خلال برامج التدريب المتقدمة وتطوير المهارات. وقد تعاونا أخيراً مع جامعات مرموقة، مثل جامعة «سكاي لاين» والجامعة الأمريكية في الإمارات، لتنفيذ مجموعة من المبادرات التعليمية.