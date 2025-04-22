499.6 مليار دولار مبيعات التجزئة الإلكترونية بالصين خلال الربع الأول

سجل قطاع التجارة الإلكترونية بالبلاد نموا مطردا خلال الربع الأول من العام الجاري، مدفوعا بسياسات الصين لحفز الاستهلاك بما في ذلك برنامجها الواسع النطاق لاستبدال السلع الاستهلاكية القديمة بأخرى جديدة، وفق ما أعلنته وزارة التجارة الصينية، أمس "الإثنين".

وذكرت صحيفة الشعب اليومية أونلاين، أن الأرقام الرسمية أظهرت أن قيمة مبيعات التجزئة عبر الإنترنت وصلت إلى 3.6 تريليون يوان "حوالي 499.6 مليار دولار أمريكي" خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما ازدادت قيمة المبيعات من السلع المادية عبر الإنترنت بنسبة 5.7%.

ولفتت الوزارة إلى أن هناك أيضا زيادة بنسبة 7.4% في قيمة مبيعات السلع الرقمية عبر الإنترنت خلال الفترة نفسها.