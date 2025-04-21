«سكاي واردز إيفريداي» يبرم شراكة مع «امكان»



عزز تطبيق «سكاي واردز إيفريداي»، الذي يتيح لأعضاء برنامج مكافأة ولاء المسافرين مع طيران الإمارات اكتساب أميال سكاي واردز على مشترياتهم اليومية ضمن قطاعات مختلفة، من فرص أعضاء البرنامج في اكتساب الأميال واستبدالها، عبر إبرام اتفاقية شراكة مع «امكان»، برنامج الولاء التابع لشركة الإمارات للبترول (إمارات)، والذي يكافئ العملاء بنقاط «إمكوينز» مقابل كل عملية شراء للمنتجات والخدمات في جميع محطات «إمارات» وتتيح الاتفاقية لأعضاء برنامجي الولاء تحويل الأميال والنقاط بالاتجاهين، حيث يمكن للأعضاء تحويل أميال سكاي واردز إلى «إمكوينز» والعكس.



وتجسد هذه الشراكة الجديدة حرص «سكاي واردز إيفريداي» على مواصلة توسيع نطاق شراكاته مع العلامات التجارية، واستكشاف فئات جديدة لاكتساب الأميال واستبدالها، وتحسين الميزات التي يتمتع بها التطبيق لمكافأة الأعضاء بشكل أسرع.



وقع على اتفاقية الشراكة الدكتور نجيب بن خضر، نائب رئيس أول سكاي واردز طيران الإمارات، وعلي بن زايد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة ونائب رئيس أول التسويق في «إمارات»؛ بحضور عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، وعلي الشامسي، الرئيس التنفيذي لـ «إمارات».



نقاط «إمكوينز»

وقال الدكتور نجيب بن خضر: «نحن سعداء بإبرام هذه الشراكة مع «امارات» الشركة الرائدة في قطاع الطاقة في دولة الإمارات، والتي أصبح برنامجها لمكافأة الولاء «امكان» أول شريك لتحويل النقاط في «سكاي واردز إيفريداي»، الأمر الذي يتيح لأعضائنا تحويل نقاط «إمكوينز» المكتسبة على المشتريات التي تتم في منافذ «امارات» إلى أميال سكاي واردز، وتحويل أميال سكاي واردز إلى نقاط «إمكوينز» للاستفادة من برنامج مكافآت جديد يشمل الوقود والسفر ونمط الحياة».



وقال علي بن زايد الفلاسي: «نلتزم في «إمارات» بتعزيز تجارب عملائنا من خلال تقديم قيمة أكبر ومرونة أعلى. ويسعدنا أن نكون أول شريك لتحويل النقاط مع «سكاي واردز إيفريداي»، ما يتيح لأعضاء «امكان» تحويل نقاط «إمكوينز» الخاصة بهم إلى أميال سكاي واردز والتمتع بعالم من مكافآت السفر ونمط الحياة، حيث يعكس هذا التعاون التزامنا بالابتكار والحلول التي تركز على العملاء والتي تجعل عمليات الشراء اليومية مجزية بشكل أكبر للعملاء».



ويمكن لأعضاء «سكاي واردز إيفريداي» اكتساب ما يصل إلى ميل واحد مقابل كل 3 دراهم يتم إنفاقها لدى أكثر من 400 علامة تجارية في أنحاء الإمارات، بما في ذلك العلامات التجارية الشهيرة التي تمت إضافتها أخيراً مثل سواروفسكي، توري بيرش، مايكل كورس، لاكوست وجيس. كما تعاون برنامج الولاء أخيراً مع «جيت أفينيو»، الأمر الذي بات يتيح للأعضاء فرصة كسب أميال لدى أكثر من 70 شريكاً للبيع بالتجزئة، بما في ذلك «كول هان» و«كارا للمجوهرات».

مكافآت ومزايا

ويواصل برنامج «سكاي واردز طيران الإمارات» الذي بات يضم أكثر من 34 مليون عضو حول العالم، تقديم مكافآت ومزايا لا مثيل لها لأعضائه. ويضم البرنامج أربع فئات للعضوية: الزرقاء، الفضية، الذهبية والبلاتينية، مع امتيازات حصرية لكل فئة. ويمكن للأعضاء استبدال أميال سكاي واردز بتذاكر سفر على متن طيران الإمارات، فلاي دبي وناقلات جوية شريكة أخرى، ترقيات لدرجة السفر، بطاقات هدايا، إقامات فندقية، والضيافة في الفعاليات الرياضية والثقافية، الجولات السياحية، وتجارب لا تقدر بثمن.



وتوج برنامج «سكاي واردز طيران الإمارات» أخيراً بجائزة «أفضل برنامج لمكافأة الولاء بشركات الطيران في العالم» ضمن جوائز السفر العالمية 2024، تقديراً لمحفظته الواسعة من الشراكات مع العلامات التجارية وعروضه المبتكرة التي تمكن الأعضاء من «اكتساب المزيد» و«إنفاق المزيد».