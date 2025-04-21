«غرفة دبي» تستعرض مستهدفات أجندة (D33) أمام مجالس الأعمال



نظمت غرف تجارة دبي بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي جلسة حوارية خاصة أخيراً لاستعراض مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 أمام مجالس الأعمال العاملة تحت مظلة غرفة تجارة دبي.



وتضمنت الجلسة عرضاً تفصيلياً من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي حول مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 لمضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول 2033، وترسيخ مكانتها ضمن أهم ثلاث مدن اقتصادية في العالم، بالإضافة إلى استعراض الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات الأجندة في تعزيز بيئة الأعمال المحفزة للنمو في دبي، وسبل توسيع دور واستفادة القطاع الخاص في هذا الإطار.

خارطة طريق

وقالت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي: «تشكل أجندة دبي الاقتصادية (D33) خارطة طريق متكاملة للنمو المستدام وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني على المدى الطويل. وبينما يعد القطاع الخاص شريكاً محورياً في تحقيق مستهدفات الأجندة، تمثل مجالس الأعمال منصات حيوية للتواصل مع الأسواق العالمية، وتلعب دوراً فاعلاً في تعزيز التكامل التجاري والاستثماري بين دبي ومختلف دول العالم بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية».



وتمثل مجالس الأعمال جنسيات المستثمرين الذين يمارسون نشاطهم في إمارة دبي. ومن خلال التعاون والتنسيق مع الغرفة، يتم التركيز على تعزيز التجارة الثنائية والاستثمارات بين شركات دبي وشركات هذه البلدان والأسواق التي تمثلها المجالس بهدف تطوير الشراكات الاقتصادية.