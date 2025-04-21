دبي الجنوب تدشن منشأة إكسبيديترز المتطورة في المنطقة اللوجستية



أعلنت دبي الجنوب، أكبر مشروع تطوير حضري رئيسي يركز على الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، عن افتتاح المنشأة الجديدة لشركة إكسبيديترز في المنطقة اللوجستية بدبي الجنوب.

حضر الافتتاح محسن أحمد، المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية في دبي الجنوب، ووائل حنّا، مدير المنطقة في دبي، وكي مورالي، نائب الرئيس الأول لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وشبه القارة الهندية، وماثيو جوزيف، نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتمتد المنشأة الجديدة على 23.200 متر مربع، حيث صممت لتقدم خدمات التخزين وتنفيذ الطلبات الشاملة وعمليات محطة شحن الحاويات، كما ستشمل قدرات التخزين والتنفيذ في المنشأة إدارة المخزون، والتجهيز، والتصنيف، وإدارة الطلبات، وعمليات التفتيش على الامتثال، وبرامج الإرجاع، وإدارة النقل، وخدمات الالتقاط والتعبئة، فضلاً عن التفتيش ومراقبة الجودة.

حلول مبتكرة

وقال محسن أحمد: «يسعدنا افتتاح منشأة إكسبيديترز الجديدة، التي ستقدم حلولاً لوجستية مبتكرة لتلبية الطلب المتزايد في المنطقة على الخدمات اللوجستية. في دبي الجنوب، نلتزم بدعم رؤية الحكومة التي تهدف إلى ترسيخ مكانة دبي كواحدة من أبرز المراكز اللوجستية الرائدة في العالم».

وقال وائل حنّا: «افتتحنا أول فرع لنا في دبي قبل أكثر من 25 عاماً. واليوم، يسعدنا افتتاح هذه المنشأة الجديدة المتطورة، والتي تجسد التزامنا الراسخ بتلبية احتياجات عملائنا المتزايدة مع تعزيز الكفاءة التشغيلية».

إدارة الطلبات

وتعد شركة «إكسبيديترز» إحدى الشركات العالمية الرائدة في الخدمات اللوجستية، وتتخذ من بلفيو بولاية واشنطن مقراً رئيسياً لها. وتشمل خدمات الشركة تجميع أو شحن البضائع جواً وبحراً، والتخليص الجمركي، ودمج الموردين، وتأمين الشحن، والنقل المحدد بوقت، وإدارة الطلبات، والتخزين والتوزيع، وحلول لوجستية مخصصة لتلبية احتياجات العملاء.



بدورها تعد المنطقة اللوجستية في دبي الجنوب مثالاً للابتكار اللوجستي ضمن بنية تحتية متطورة حيث توفر خدمات وعمليات متميزة، بالإضافة إلى ربط مباشر إلى ميناء جبل علي عبر ممر لوجستي. وتتألف المنطقة اللوجستية من مناطق متعددة تتمتع بإمكانية الوصول المباشر إلى محطات الشحن في مطار آل مكتوم الدولي، وإي.زي.دبي، المنطقة المخصصة بالكامل للتجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى منطقة الخدمات اللوجستية التعاقدية.