الصين "تعارض بشدة" الصفقات التجارية المضرة بمصالحها

أعلنت الصين الاثنين أنها "تعارض بشدة" إبرام دول أخرى صفقات تجارية مع الولايات المتحدة على حساب بكين، محذرة من أنها ستتخذ "إجراءات مضادة" ضدها.

وبينما فرضت واشنطن تعرفة جمركية أساسية بنسبة 10% على معظم دول العالم، فرضت على بكين رسوما إضافية تصل إلى 145% على كثير من السلع. وردّت بكين بفرض رسوم بنسبة 125% على السلع الأمريكية.

وتنخرط دول عدة حاليا في مفاوضات مع الولايات المتحدة لخفض الرسوم الجمركية، بالتزامن مع حرب واشنطن التجارية الشاملة ضد الصين، أكبر منافس اقتصادي للولايات المتحدة.

وحذرت بكين الدول الاثنين من السعي إلى ابرام اتفاق مع الولايات المتحدة يُعرّض مصالحها للخطر.

وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية في بيان إن "التهدئة لن تجلب السلام، والتنازلات لن تُحترَم". وأضاف أن بلاده "تعارض بشدة توصل أي طرف إلى اتفاق على حساب مصالح الصين".

وشدد على أنه "إذا حصل وضع مماثل، فإن الصين لن تقبله أبدا وستتخذ إجراءات مضادة حازمة في المقابل".

وحذرت وزارة التجارة الصينية في بيانها من أن "السعي وراء المصالح الأنانية الموقتة على حساب مصالح الآخرين سيفشل في نهاية المطاف ويضر بالآخرين".