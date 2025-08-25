«كريتف لاب» تطلق هوية جديدة وتستهدف التوسع خارجياً

كشفت كريتف لاب عن هوية علامة تجارية جديدة بإطلاق شعارها الجديد، مع دخول الشركة عقدها الثاني، حيث تسعى الشركة للاستفادة من هويتها الجديدة لتوسيع نطاق عملها في الإمارات وخارجها.

وقال نيراف شاه، مؤسس ومدير عام لكريتف لاب للتصميم الداخلي: هذه المرحلة ليست مجرد مظهر جديد، بل هي إعلان عن نوايانا للمستقبل. أساسنا من الصدق والجودة والخدمة دون تنازل يظل ثابتاً. ما تغير هو طموحنا. وتعكس هويتنا الجديدة تطلعنا للنمو والابتكار وتحقيق تأثير أكبر في السنوات القادمة.

من جانبها أبرزت تشاشمي سوني، الشريك المؤسس: فلسفتنا دائماً تجاوزت التصميم، فهي متجذرة في الرؤية والمسؤولية والأخلاقيات. وبينما يرمز الشعار الجديد إلى النمو والتجديد، تظل قيمنا الجوهرية ثابتة. ونواصل خدمة عملائنا بالشفافية والإبداع والجودة دون تنازل. ومع دخولنا العقد القادم، وعدنا هو تقديم تصاميم داخلية لا تعكس هوية عملائنا فحسب، بل تضع أيضاً معايير جديدة في الابتكار والممارسات الأخلاقية.

وتأسست الشركة في عام 2015، وقد نجحت كريتف لاب في بناء حضور قوي في قطاعات الضيافة والتجزئة والرعاية الصحية والقطاع التجاري، من خلال تقديم مساحات تجمع بين الجاذبية الجمالية والوظائف العملية. وعلى مدار السنوات العشر الماضية، نفذت الشركة بنجاح مشاريع لشركات متعددة الجنسيات، والهيئات الحكومية، ومتاجر التجزئة البوتيكية، ومشاريع الضيافة، معززة بذلك سمعتها في الجودة والابتكار والنزاهة.