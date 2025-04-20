إيلون ماسك يحاول انقاذ تيسلا.. «السبعة الكبار» في مهب الريح رغم تجميد «تعريفات ترامب»

باتت شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة «السبعة الكبار» في مقدمتها شركة تيسلا للسيارات الكهربائية التي يحاول الملياردير إيلون ماسك انقاذها، في مرمى الخسائر وهروب المستثمرين منها بسبب تداعيات التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على نطاق عالمي واسع رغم عن تجميد بعض منها لمدة 90 يوماُ.

توقف التعريفات الجمركية

تظل شركة إنفيديا وشركات التكنولوجيا العملاقة الأخرى في الولايات المتحدة غارقة في الاضطرابات، على الرغم من توقف التعريفات الجمركية "المتبادلة".

لكن على وسائل التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع، كان سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة ألفابت، الشركة الأم لجوجل، يتحدث بصراحة - ليس عن الحرب التجارية، ولكن عن نظام الذكاء الاصطناعي الجديد لشركته الذي يجعل لغة الدلافين مفهومة للبشر.

التركيز على الذكاء الاصطناعي

ربما كانت هذه رسالة ضمنية للمستثمرين مفادها أنه ينبغي لهم التركيز على الأرباح من الذكاء الاصطناعي ــ والنظر إلى ما هو أبعد من آثار سياسات ترامب على ثروات ألفابت، فضلا عن ثروات أمازون، وآبل، وميتا، ومايكروسوفت، وإنفيديا، وتيسلا، وبقية شركات التكنولوجيا السبع الرائعة.

وداعًا لـ "ماج سفن"

ولكن من المرجح أن يتساءل العديد من المستثمرين في عطلة عيد الفصح هذا الأسبوع عما إذا كان عليهم أن يقولوا وداعًا لـ "ماج سفن" وغيرها من الأسهم الأمريكية.

وقد أدت الطبيعة المتقلبة لتصريحات الرئيس الأمريكي إلى خلق حالة عميقة من عدم اليقين.

وأظهر أحدث استطلاع أجراه بنك أوف أمريكا أن مديري صناديق الاستثمار العالمية يقومون حاليا بتقليص العنصر الأمريكي في محافظهم.

الاحتياطي الفيدرالي

يعتقد جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، أن الولايات المتحدة قد تواجه ارتفاعاً في التضخم وانخفاضاً في النمو.

لكن هل ينبغي عليك الانفصال عن أمريكا؟ أم من الأفضل أن تستنتج أن هذه العلاقة يجب أن تكون دائمة، وإن كانت أقل ربحية من الماضي؟ إليك ما تحتاج إلى معرفته

سيطر القلق الشديد على السوق مرة أخرى هذا الأسبوع مع الأخبار التي تفيد بأن شركة أشباه الموصلات العملاقة Nvidia ممنوعة من بيع رقائقها إلى الصين، مما قد يكلفها حوالي 10 في المائة من مبيعاتها.

ويبدو أن شركات التكنولوجيا الكبرى لا ينبغي لها أن تتوقع معاملة خاصة من ترامب، على الرغم من أن رؤساءها هم حلفاؤه الأبرز.

دفعت مؤشرات سوق السندات المقلقة ترامب إلى تعليق الرسوم الجمركية. لكن في الوقت الحالي، لا يكترث ترامب بوول ستريت بقدر ما يكترث بالاقتصاد، إذ يركز على إعادة بناء قاعدة التصنيع الأمريكية.

في خمسينيات القرن الماضي، شكّلت وظائف التصنيع حوالي 35% من إجمالي وظائف القطاع الخاص. أما اليوم، فتبلغ هذه النسبة حوالي 9.4%.

ضعف الدولار

إن ضعف الدولار من شأنه أن يجعل الصادرات الأميركية أكثر جاذبية، ولهذا السبب يبدو أن ترامب ينظر إلى وضع الدولار كعملة احتياطية عالمية باعتباره عبئا وليس امتيازا.

وكما يشير جيمس هاريس وتوماس بونييك، مديرا صندوق الدخل والنمو العالمي التابع لشركة إس تي إس، فإن موقف ترامب بشأن التجارة والدولار وغير ذلك الكثير يمثل "تحولا زلزاليا في الاتجاه، إذا نظرنا إلى الأمر حتى النهاية".

أعرب بعض رؤساء البنوك الأمريكية عن قلقهم. لكن جين فريزر، الرئيسة التنفيذية لسيتي جروب، المولودة في اسكتلندا، تؤكد أنه بمجرد انحسار التقلبات، "ستظل أمريكا الاقتصاد الرائد عالميًا".

تراجع الأسهم

وعلى هذه الخلفية، انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 10% هذا العام إلى 5275 نقطة. وكان المؤشر قد سجل مستوى قياسيا بلغ 6144 نقطة في فبراير ، لكن الكشف المفاجئ عن الرسوم الجمركية أدى إلى انخفاضات حادة.

ويتوقع معظم استراتيجيي وول ستريت أن يتعافى مؤشر ستاندرد آند بورز في عام 2025، لكنهم خفضوا تقديراتهم لنهاية العام.

متوسط الهدف هو 6067، على الرغم من أن جي بي مورغان تشيس أقل تفاؤلاً ويتوقع 5200. نتيجةً لذلك، سيُولى اهتمام أكبر لمؤشر فيكس (المعروف باسم "مؤشر الخوف")، وهو مقياس لمدى تقلب توقعات المتداولين لمؤشر ستاندرد آند بورز. يشير تجاوز مؤشر فيكس لمستوى 33 إلى حالة من القلق.

المتوسط طويل الأمد هو 19. ولكن في حين أنه قد يكون من المغري الهروب عندما يصل مؤشر التقلبات (Vix) إلى ذروته، فإنك قد تخسر.

يقول دونكان لامونت من شركة إدارة الأصول شرودرز: "إن البيع عندما بدأ مؤشر فيكس في الارتفاع والعودة بعد ذلك سيكون خطأ أكبر".

"كانت هذه الاستراتيجية ستترك لك 782 دولارًا في عام 2024 إذا كنت استثمرت 100 دولار في عام 1990، ولكن 2895 دولارًا إذا بقيت على حالك."

الطريق إلى الأمام

ويرى إيان لانس من صندوق الاستثمار تيمبل بار أن الأسهم الأمريكية لا تزال تبدو مبالغاً في قيمتها.

ويقول: "أعتقد أن أفضل دليل على العائدات المستقبلية على المدى الطويل هو التقييم، ووفقاً لبعض المقاييس فإن السوق الأمريكية أصبحت أكثر تكلفة مما كانت عليه في عامي 1929 و2000 ــ ونحن جميعاً نعلم ما حدث بعد ذلك!"

آخرون أكثر تفاؤلاً. يقول روب بورجمان، من شركة إدارة الثروات آر بي سي بروين دولفين: "أثبتت الشركات الأمريكية على مدى عقود طويلة قدرتها على الابتكار والاستجابة السريعة للتغيرات في الاقتصاد العالمي"

ويعرب بيتر ماكلين، من شركة إدارة الاستثمار ستونهيج فليمنج، عن ثقته أيضاً لكنه يضيف: "سيتعين على المستثمرين أن يكونوا أكثر تمييزاً فيما يتعلق بالتقييمات والمعنويات والمنافسة مقارنة بالماضي القريب".

هذا يعني أنه من المنطقي النظر إلى ما وراء ماج سفن. وقد قاد المستثمر الناشط بيل أكمان، مدير بيرشينج سكوير، هذا الطريق، حيث استحوذ على حصة في شركة تأجير السيارات هيرتز.

شركات السلع الاستهلاكية

ويرى ماثيو بيج، مدير صندوق غينيس العالمي للدخل من الأسهم، أن شركات السلع الاستهلاكية الأساسية مثل بروكتر آند جامبل ينبغي أن تكون قادرة على تمرير الزيادات في الأسعار إذا أدت التعريفات الجمركية إلى ارتفاع التضخم.

كما سلط الضوء على مجموعة CME، وهي شركة خدمات مالية تستفيد من تقلبات السوق الناتجة عن محتوى ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي وخطاباته في المكتب البيضاوي.

تمتلك شركة STS Global Growth & Income أسهم شركة التبغ العملاقة Philip Morris. قد يكون تنويع استثماراتك في هذه الأسهم مفيدًا إذا كنت معرضًا بشكل مفرط لسهم Mag Seven.

تُشكّل الأسهم الأمريكية حوالي 70% من مؤشرات السوق العالمية. ونتيجةً لذلك، فإنّ العديد من الصناديق العالمية هي في الواقع صناديق أمريكية.

مستقبل التكنولوجيا

إذا كنت مقتنعا بأنك تستطيع التعايش مع عدم القدرة على التنبؤ بتصرفات نظام ترامب، فإن أغلب الشخصيات السبعة الرائعة تستحق مكانا في محفظتك الاستثمارية.

ومع ذلك، من الحكمة خفض توقعاتك بشأن المبيعات والأرباح. حتى قبل أزمة الرسوم الجمركية، كان من الواضح أن الميزة التنافسية لهذه الشركات قد تتآكل بسبب منتجات جديدة أرخص من الشرق الأقصى. على سبيل المثال، يُعد نظام DeepSeek AI الصيني منافسًا قويًا لنظام Chat GPT المُولِّد للذكاء الاصطناعي باهظ الثمن في وادي السيليكون.

لكن بيج يزعم أن مايكروسوفت توفر "درجة من الدفاعية، بفضل الإيرادات المتكررة من خدماتها وبرامجها".

مخاطر أسهم تيسلا

في هذه الأثناء، وعلى الرغم من مشاكلها، لا تزال شركة إنفيديا تحظى بتقييم "شراء" بسبب جودة رقائق الذكاء الاصطناعي التي تنتجها، على الرغم من أن المحللين يقومون بخفض أسعارهم المستهدفة.

يبلغ متوسط سعر السهم 160 دولارًا، مقارنةً بسعره الحالي البالغ 102 دولار. وستحظى أسهم تيسلا بدعم قاعدة المساهمين المؤيدين لرئيسها إيلون ماسك.

ولكن يجب على المستثمرين الآخرين أن يلاحظوا أن الشركة لن تكون محمية من الرسوم الجمركية، على الرغم من الروابط الوثيقة بين ماسك والبيت الأبيض.

تقول هيلين ستيرز وشارلوت موريس، مديرتا صندوق بانثيون الدولي، إن التخلي عن التكنولوجيا بالكامل سيكون قِصَر نظر: "الشيء الوحيد الذي نحن متأكدون منه هو أن التكنولوجيا تمثل حاجة دائمة على مستوى العالم - وأن التقلبات يمكن أن تقدم فرصًا مقنعة"

لكنهم يؤكدون أنه من المهم للغاية في هذه البيئة تقييم الشركات من حيث نقاط قوتها وإمكاناتها على المدى الطويل.

قطاع التكنولوجيا

ومن المرجح أن يقوم شخص واحد بهذا الأمر في قطاع التكنولوجيا وغيرها من الصناعات، وهو المستثمر الأميركي الأسطوري وارن بافيت، الذي يمتلك صندوق بيركشاير هاثاواي الذي يملكه كومة من الأموال النقدية تبلغ قيمتها 334 مليار دولار.

لقد تم تقليص حصة الصندوق في شركة أبل، ولكنها تظل الحصة الأكبر، على الرغم من سلسلة توريد الشركة في الشرق الأقصى

في الوقت الحالي، تُعفى السلع الإلكترونية، مثل هاتف آيفون من آبل، من الرسوم الجمركية "التبادلية". قد يكون هذا مؤقتًا، لكن من الواضح أن بافيت مقتنع بأن روح المبادرة الأمريكية لم تختفِ بعد.

وهذا رهان معقول - ولكن من الأفضل أن يكون متوازنًا مع الرهانات على أوروبا والمملكة المتحدة.

وكما يقول دان بوردمان ويستون، الرئيس التنفيذي لشركة بي آر آي لإدارة الثروات: لقد أنتجت أميركا أغنى العوائد على مدى العقد الماضي، ولكن هذا قد لا يكون الحال خلال العقد المقبل.