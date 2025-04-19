إنفاق الموازنة العامة في الصين يرتفع 4.2% خلال الربع الأول

أظهرت بيانات رسمية أصدرتها وزارة المالية الصينية يوم أمس الجمعة، أن إنفاق الموازنة العامة ارتفع بنسبة 4.2% على أساس سنوي، ليصل إلى 7.2815 تريليون يوان (حوالي 1.01 تريليون دولار أمريكي) في الربع الأول من العام الجاري.

وشهد الإنفاق على مجالات التعليم والضمان الاجتماعي والتوظيف ومبادرات توفير الطاقة وحماية البيئة، نموا ملحوظا خلال المدّة ذاتها، بينما تراجعت إيرادات الموازنة العامة بنسبة 1.1% على أساس سنوي لتسجل 6.0189 تريليون يوان في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، بحسب بيانات الوزارة.

ورغم هذا الانخفاض، شهدت إيرادات ضريبة الدمغة زيادة كبيرة بنسبة 21.1% على أساس سنوي لتصل إلى 107.5 مليار يوان، كما ارتفعت الإيرادات الناتجة عن ضريبة الدمغة على تداول الأسهم بنسبة 60.6% مقارنة بالعام السابق، لتبلغ 41.1 مليار يوان، ما يعكس تزايد الإقبال على تداول الأسهم الصينية خلال هذه المدّة.