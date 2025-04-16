«كانون» و«مجلس سيدات أعمال دبي» يطلقان الموسم الثاني لمبادرة «ومن هو إمباور»



أعلن كل من «كانون الشرق الأوسط»، الرائدة في حلول التصوير، و«مجلس سيدات أعمال دبي» عن إطلاق الموسم الثاني من حملتهما الناجحة «ومن هو إمباور» (Women who Empower )، بهدف تمكين ودعم المرأة في قطاعي التصوير والطباعة، عبر برامج تدريبية شاملة، وفرص الإرشاد والتوجيه المهني، وتنظيم فعاليات للتواصل وتطوير العلاقات المهنية.



ويتماشى الموسم الثاني للحملة مع شعار يوم المرأة العالمي 2025 «تسريع العمل»، وكذلك مع تركيز دولة الإمارات على بناء مجتمعات أقوى خلال «عام المجتمع»، وقد شهد حفل الإطلاق حضور عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين من «مجلس سيدات أعمال دبي».



تمكين

وقال فينكاتاسوبرامانيان هاريهاران، المدير التنفيذي لشركة كانون الشرق الأوسط وتركيا: «تجسد مبادرة «ومن هو إمباور» التزام «كانون» الراسخ بمبادئ التنوع والشمولية وتمكين المرأة، ومن خلال فلسفتنا المؤسسية «كيوسي» (Kyosei)، والتي تعني «العيش والعمل معاً من أجل الصالح العام»، نتطلع إلى خلق فرص تسهم في تسريع وتيرة التقدم، وتعزيز الترابط المجتمعي. كما أننا فخورون باستكمال نجاح الموسم الأول من خلال برنامج أكثر شمولاً مصمم لتسريع وتيرة العمل، وتعزيز التواصل بين النساء المتخصصات.»



يقدم الموسم الثاني خدمات تدريبية ضمن 3 محاور متخصصة تشمل التصوير الفوتوغرافي وصناعة المحتوى والطباعة ويُقام البرنامج من 17 أبريل إلى 16 يونيو 2025، ويتألف كل محور فيه من أربع جلسات، اثنتان نظريتان واثنتان عمليتان، تليها فرص لتطوير محافظ الأعمال الخاصة بالمشاركات. وسيُختتم البرنامج بحفل يستعرض أعمال المشاركات مع تكريم إنجازاتهن.