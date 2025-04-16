5 مليارات درهم تخصصها «ماجد الفطيم» لتجديد «مول الإمارات»



أعلنت «ماجد الفطيم»، الشركة المتخصصة في تطوير وإدارة مراكز التسوق ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، استثماراً ضخماً بقيمة 5 مليارات درهم لإجراء عملية تجديد شاملة في مول الإمارات، ليكون نموذجاً عصرياً فريداً في أسلوب الحياة. ويأتي المشروع بالتزامن مع مرور 20 عاماً على افتتاح المول، في خطوة جريئة بمثابة إعادة بناء لهذه الوجهة البارزة في مجال التجزئة على مستوى المنطقة، وذلك بالاستفادة من إرث المجموعة العريق في توفير أسعد اللحظات، وتقديم تجارب عالمية المستوى، وستُقدم رؤية «مول الإمكانات الجديدة» عروضاً وتجارب جديدة في مجالات التجزئة والمطاعم والعافية والترفيه والثقافة.

وفي إطار عملية التجديد ستضاف مساحة 20000 متر مربع مخصصة للتجزئة، بقدرة استيعابية تبلغ 100 متجر جديد في فئات السلع الفاخرة والأزياء وأسلوب الحياة. وخُصص 1.1 مليار درهم لإجراء تحسينات أساسية هي قيد التنفيذ حالياً، وتتضمن نادياً صحياً جديداً، ومركزاً ثقافياً، ومنطقة مخصصة للمطاعم، وتحديثات على البنية التحتية.

وقال خليفة بن بريك، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم لإدارة الأصول تعليقاً على هذا الموضوع: «أرسى مول الإمارات، منذ افتتاحه قبل عقدين، معايير جديدة في مجالَي التجزئة والترفيه على مستوى المنطقة. واليوم، نواصل هذا الإرث من خلال استثمار جريء يعيد تعريف إمكانيات مراكز التسوق. ولا تقتصر عملية التجديد على التحسينات الملموسة، بل تشمل أيضاً توفير طرق جديدة للتواصل، والاسترخاء، واستقاء الإلهام، في وجهة واحدة شاملة».

وأضاف: «في الذكرى العشرين لافتتاح المول، نُوجّه أنظارنا نحو المستقبل. فمن خلال تقديم تجارب عالمية المستوى في مجالات الصحة والثقافة وفنون الطهو، نُسهم في تعزيز جودة الحياة ودعم رؤية دبي بصفتها مدينة عالمية، مع التزام راسخ بالابتكار والاستدامة في كل خطوة على هذا المسار».

وتشمل التجارب القادمة النادي الصحي «سيفين»، الذي سيقدّم مفهوماً فاخراً للياقة البدنية، وعلاجات السبا، والاستشفاء، داخل فندق كمبينسكي. كما افتتح المركز الثقافي «نيو كوفنت جاردن»، المُطور بالشراكة مع أكاديمية دبي للفنون الأدائية، أبوابه في مطلع عام 2025، حيث يضم مسرحاً بسعة 600 مقعد مع مساحات مخصصة للتدريبات.

وفي إطار عملية التجديد المرتقبة، ستُضاف منطقة جديدة تجمع بين المساحات الداخلية والخارجية، وتقدّم مزيجاً حيوياً من مفاهيم الطعام الراقية والترفيه التفاعلي، ضمن تصميم يعزز الروابط الاجتماعية ويوفر تجارب أسلوب حياة نابضة بالحيوية. وستضم هذه المنطقة أول ساحة خارجية مخصصة للمأكولات والمشروبات، من المقرّر افتتاحها مطلع عام 2027. وستتحول الساحة المرنة إلى واحة خضراء خلال الأشهر المعتدلة، لتقدّم للزوار أسلوباً جديداً ومنعشاً يتيح لهم اختبار المذاقات المتجددة في المول.

وتعمل «ماجد الفطيم» على تطوير محفظتها الترفيهية لتلبية تطلعات مختلف الفئات العمرية، مع إطلاق أربعة مفاهيم ترفيهية جديدة بحلول نهاية عام 2026. وعززت ڤوكس سينما عروضها في وجهة التسوق بإطلاق تجربة IMAX هي الأكثر تطوراً في العالم، لتقديم أرقى ما وصلت إليه تكنولوجيا الأفلام للجمهور.

ويشمل الاستثمار أيضاً إعادة تطوير شاملة لمنطقة ويست إند، بإطلالة عصرية جديدة وهوية أكثر حيوية، تهدف إلى تحويلها إلى مركز اجتماعي نابض بالحياة. وقد بدأت أعمال تحسين البنية التحتية، بما في ذلك تطبيق نظام باركن الذكي لركن السيارات بدون حواجز، وتحديث طرق الوصول، وتطوير الجسور بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، على أن تكتمل هذه الأعمال بحلول سبتمبر المقبل.

وفي قلب عملية التجديد الشاملة، تأتي الاستدامة كركيزة أساسية، حيث سيتم دمج تقنيات موفّرة للطاقة وأنظمة ذكية وتصاميم تراعي البيئة، بما يعكس التزام «ماجد الفطيم» بابتكار مساحات عصرية وشاملة ومواكبة لمتطلبات المستقبل. ويستعد مول الإمارات لتشكيل ملامح عصر جديد في مجال التجزئة.