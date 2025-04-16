رئيس جديد لمجلس إدارة جمعية مكاتب العائلة الإماراتية



كشفت جمعية الإمارات للشركات العائلية («EFOA»)، الهيئة المستقلة الرائدة في دعم مكاتب العائلات في الإمارات وحول العالم، عن تعيين الدكتور أحمد البنا رئيساً لمجلس إدارتها.

ويأتي التعيين الرفيع استكمالاً لمسيرة تعزيز الهيكل القيادي للجمعية، والذي يضم كوكبة من ألمع الشخصيات في قطاع الأعمال بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

بمسيرة مهنية حافلة بالإنجازات القيادية تمتد لما يناهز 4 عقود في الإمارات ومنطقة الخليج العربي، تقلد الدكتور أحمد البنا مناصب قيادية رفيعة المستوى في الحكومة، كما شغل منصب سفير سابق لدولة الإمارات، ومن خلال موقعه القيادي في العديد من المنظمات العالمية ذات الصلة الوثيقة بدولة الإمارات، اضطلع البنا بدور جوهري في توطيد الشراكات العالمية للدولة، واستقطاب العائلات والشركات المرموقة إلى دولة الإمارات والمنطقة.

ويشتهر برؤيته الاستراتيجية الثاقبة وقدراته القيادية الفذة، وقد لعب دوراً محورياً في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمنارة عالمية للابتكار والاستثمار والتعاون الدولي.

وسيشغل مؤسس الجمعية، آدم لادجاج، منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، مواصلاً بذلك دوره المحوري والفعال في الجمعية – من خلال توظيف خبرته العميقة في مجال المكاتب العائلية وتقديم التوجيه الاستراتيجي اللازم.

محطة تاريخية

وقال آدم لادجاج، مؤسس جمعية الإمارات للشركات العائلية ونائب رئيس مجلس إدارتها، قائلاً: «نرحب بانضمام الدكتور أحمد البنا رئيساً لمجلس الإدارة، ما يمثل محطة تاريخية في مسيرة جمعية الإمارات للشركات العائلية. إن ما يمتلكه البنا من قيادة فذة، ورؤية ثاقبة، وتفانٍ مطلق لرسالتنا، يضعه في موقع استثنائي لقيادة الجمعية في هذا المنعطف الحاسم بالنسبة لمنظمتنا ولقطاع المكاتب العائلية الأوسع».

وقال الدكتور أحمد البنا، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للشركات العائلية: «تضطلع جمعية الإمارات للمكاتب العائلية بدور ريادي في ضمان تبوء دولة الإمارات مكانة الصدارة في مجال دعم المكاتب العائلية في المنطقة، وإنني لسعيد للغاية بانضمامي إليها كرئيس لمجلس الإدارة. لقد بذل آدم وفريقه جهوداً جبارة في سبيل تطوير الجمعية وتحويلها إلى ركيزة محورية في منظومة المكاتب العائلية الإقليمية».