منصة إيتورو تتيح للمستثمرين في الإمارات تداول الأسهم الصينية والآسيوية

أعلنت منصة التداول والاستثمار العالمية إيتورو عن الإطلاق التدريجي للأسهم المدرجة في بورصة هونغ كونغ ومنتجات التداول المتداولة في البورصة على منصتها، استجابة للطلب المتزايد من المستثمرين الأفراد للوصول إلى الأسواق الآسيوية.

وتشمل هذه المنتجات صناديق الاستثمار المتداولة ومنتجات الرفع المالي والعكسية. وسيستفيد المستثمرون أيضاً من بيانات التسعير الفورية عالية الجودة التي توفرها بورصة هونغ كونغ.

عروض متنوعة

وقال جورج نداف، المدير العام لشركة إيتورو لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «تعد بورصة هونغ كونغ واحدة من أبرز المراكز المالية في العالم، كما أنها تمثل جسراً بين الصين والأسواق العالمية، لا سيما وأنها تعد موطناً لكبرى الشركات وأكثرها ابتكاراً في آسيا. وبفضل الإضافة الجديدة، أصبح بمقدور المستثمرين في الإمارات الآن الوصول إلى مجموعة أوسع من الأسهم الصينية والآسيوية مباشرة عبر منصة إيتورو. ومن شأن هذا التوسع أن يعزز عروضنا المتنوعة للأسواق العالمية، كما أن الخطوة ذاتها تؤكد التزامنا بتسهيل الاستثمار العالمي. وفي ظل حالة عدم اليقين السائدة في الأسواق العالمية، توفر هذه الخطوة فرصة مناسبة للمستثمرين في الإمارات لتنويع محافظهم بعيداً عن الأسواق الأمريكية، والتركيز على إمكانات النمو طويلة الأمد في آسيا».