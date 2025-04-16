«الإمارات للشحن الجوي» تبرم اتفاقية شراكة مع «تيليبورت»

أبرمت الإمارات للشحن الجوي، ذراع الشحن لطيران الإمارات أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، مذكرة تفاهم مع «تيليبورت»، شريك الشحن الحصري لمجموعة شركات طيران «إير آسيا»، لإقامة شراكة تستهدف دعم نمو التجارة المزدهرة بين جنوب شرق آسيا والعالم عبر دبي.

وقع مذكرة التفاهم بدر عباس، نائب رئيس أول دائرة الشحن في طيران الإمارات، وبيت شاريونونغساك، الرئيس التنفيذي لـ«تيليبورت»، وذلك على هامش فعاليات ندوة الشحن الجوي العالمية، التي ينظمها الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» في دبي.

وبموجب مذكرة التفاهم ستعمل الإمارات للشحن الجوي و«تيليبورت» بشكل وثيق على عدد من المبادرات الرامية لتوسيع خيارات الشحن المتبادل وحجز مساحات للشحن، بما يساهم في تعزيز وصول ونطاق أعمال الشركات في منطقة الآسيان.

وتتمتع الشراكة بأهمية كبيرة بالنظر إلى أن «تيليبورت» تدير بشكل حصري سعات الشحن المتاحة في طائرات الركاب لجميع شركات طيران «إير آسياً» ضمن شبكة واحدة، باتت تعد اليوم أكبر شبكة لوجستية جوية في جنوب شرق آسيا، إذ تضم كلاً من «إير آسيا بيرهاد» و«إير آسيا إكس بيرهاد» اللتين تتخذان من ماليزيا مقراً لهما، و«إير آسيا أندونيسيا» في أندونيسيا و«ثاي إير آسيا» و«ثاي إير آسيا إكس» في تايلاند و«إير آسيا كمبوديا» في كمبوديا، والتي تقوم مجتمعة بتشغيل أسطول يضم 3 طائرات شحن وسعات الشحن في أكثر من 40 شركة طيران أخرى.

وتساهم الاتفاقية في مد نطاق وصول الإمارات للشحن الجوي إلى أكثر من 100 وجهة خارج نطاق المطارات الرئيسية، والوصول إلى المطارات الصغيرة والثانوية في منطقة جنوب شرق آسيا. وفي المقابل، ستستفيد «تيليبورت» من شبكة طيران الإمارات العالمية الواسعة التي تضم أكثر من 145 وجهة في العالم، مع التركيز بشكل خاص على الوجهات الرئيسية في أوروبا وأفريقيا والولايات المتحدة.

مرونة العمليات

وقال بدر عباس: «نفخر بقيامنا على مدى نحو 35 عاماً، بخدمة جنوب شرق آسيا، والمساهمة بشكل فعال في تعزيز تدفق البضائع من وإلى دول المنطقة بسرعة وموثوقية وكفاءة. وستساهم شراكتنا الاستراتيجية مع تيليبورت ومجموعة شركات طيران إير آسيا في تعزيز هذا الالتزام، ما يمكننا من خدمة عملائنا بشكل أفضل من خلال زيادة طاقات الشحن المتاحة، ومنح عملياتنا المزيد من المرونة وقدرات الوصول إلى أسواق جديدة في آسيا، إلى جانب تعزيز قدرات الاتصال عبر شبكتنا العالمية الواسعة».

وقال بيت شاريونونغساك: «يعد عام 2025 عاماً استثنائياً لشركة تيليبورت، حيث عززت خلاله نطاق شبكة عملياتها وقدراتها على تلبية الطلب العالمي المتزايد على التجارة الإلكترونية. ونحن فخورون بشراكتنا مع طيران الإمارات، التي تعد الأولى من نوعها للناقلة في جنوب شرق آسيا، حيث سيتيح تعاوننا مع شريك عالمي رائد توسيع شبكتينا الجويتين، ودعم صادرات جنوب شرق آسيا المتنامية، وتسهيل حركة التجارة الإلكترونية من الصين، عبر شبكتي رحلاتنا خارج جنوب شرق آسيا، وصولاً إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا».

فرص النمو

وأضاف: «من المتوقع أن تُضاعف التجارة الإلكترونية حصتها من أحجام الشحن الجوي في جنوب شرق آسيا من 11% إلى 20% بحلول 2029، مدفوعةً بالنمو القوي للشحنات خفيفة الوزن وعالية التردد التي ستحل محل الشحنات السائبة، بالتزامن مع ارتفاع الطلب على التوصيل السريع. وتماشياً مع التزامنا المشترك بتوفير خدمات شحن جوي أكثر سرعة وكفاءة وموثوقية، ستعزز هذه الشراكة قدراتنا المشتركة على اغتنام فرص النمو في الأسواق العالمية».

وتعد منطقة جنوب شرق آسيا، والقارة الآسيوية عموماً، العمود الفقري للصناعة في العالم، لا سيما في مجال الإلكترونيات، الأجهزة الذكية، الأزياء والمنسوجات، الآلات، السيارات والأدوية. ومن المتوقع أن تدعم هذه الشراكة سلاسل التوريد العالمية، في ظل مواصلة دول جنوب شرق آسيا بناء قدراتها التصنيعية واللوجستية. وقد بلغ حجم الشحن الجوي الصادر من جنوب شرق آسيا في عام 2024 حوالي 2.5 مليون طن، مع توقعات بزيادة التدفقات إلى الشرق الأوسط وأوروبا، مدعومةً بالتوسع المستمر للقطاع الصناعي والتجارة الإلكترونية، وتطور البنى الأساسية في المنطقة.

وعززت الإمارات خلال السنوات القليلة الماضية، علاقاتها الاقتصادية مع دول جنوب شرق آسيا، من خلال اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعتها الدولة مع كل من ماليزيا وإندونيسيا وكمبوديا، ومن المتوقع أن يتم توقيع اتفاقيات مماثلة مع فيتنام وتايلاند.

وتدعم الاتفاقية بين الإمارات للشحن الجوي و«تيليبورت» هذه العلاقات المزدهرة، وترسي أسساً متنية لتحقيق مزيد من النمو، من خلال تحسين تدفقات التجارة، وتعزيز آفاق النمو الاقتصادي.

رحلات مباشرة

وكانت الإمارات للشحن الجوي قد بدأت عملياتها في جنوب شرق آسيا من خلال تسيير رحلات مباشرة إلى سنغافورة وبانكوك ومانيلا في يونيو 1990. وتشغل حالياً 5 طائرات شحن إلى وجهات مختلفة ضمن المنطقة، إلى جانب الاستفادة من سعات الشحن المتاحة على متن أكثر من 176 رحلة للركاب تسيرها طيران الإمارات أسبوعياً إلى 11 وجهة في جميع أنحاء المنطقة. ومن المقرر أن تتوسع هذه الشبكة قريباً مع تسيير طيران الإمارات رحلات عبر بانكوك إلى كل من سيام ريب في كمبوديا، ودا نانغ في فيتنام في يونيو 2025.