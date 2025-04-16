"غولدمان ساكس" تستحوذ على أغلبية في "بيبول سترونج"



أعلنت "بيبول سترونج"، المزوّد الإقليمي لحلول البرمجيات كخدمة SaaS لإدارة رأس المال البشري، أن قطاع الأسهم الخاصة ضمن "غولدمان ساكس للاستثمارات البديلة" قد استحوذ على حصة أغلبية بالشركة. ويؤكد الاستحواذ استراتيجية النمو الطموحة التي تتبناها "بيبول سترونج" في منطقة دول التعاون الخليجي، مع تركيز محدد على أسواق دولة الإمارات والسعودية ويتماشى التوسع بشكل وثيق مع الأولويات الوطنية لدولة الإمارات التي تتمحور حول توطين الوظائف، إلى جانب دعم التوجه الأوسع نطاقاً نحو التحول الرقمي للقوى العاملة عبر المنطقة.



وتتمتع "بيبول سترونج" بموقع فريد يؤهلها للاستفادة من 3 تحولات كبرى تتمثل في رقمنة الموارد البشرية للمؤسسات، وتبني الذكاء الاصطناعي وتزايد وتيرة الابتكار في حلول البرمجيات كخدمة. وتقدم الشركة منصة شاملة لإدارة الموارد البشرية مدعومة بالذكاء الاصطناعي مع إمكانات قوية عبر أنظمة تتبّع المتقدّمين للوظائف، وكشوف الرواتب، وتجارب الموظفين وإدارة المواهب.

كما تقوم بخدمة مؤسسات رائدة عبر صناعات رئيسية، بما في ذلك الخدمات المصرفية والمالية والتأمين، والتجزئة والطيران والرعاية الصحية والصناعة. ومع محرك كشوف رواتب متعدد البلدان ومعالجة أكثر من 1.5 مليون راتب شهرياً، تعتبر "بيبول سترونج" واحدة من أكبر مزوّدي خدمات كشوف الرواتب المستندة إلى تكنولوجيا السحابة والأكثر موثوقية في المنطقة".

قاعدة هملاء

وتضم قاعدة عملاء "بيبول سترونج" العديد من المؤسسات المرموقة في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا، بما في ذلك فلاي دبي، عزيزي، تمكين، شوبا، ترانسوم كايترينغ، الآمار، عمانتل، صيدليات لايف، طيران عمان، اكسيوم، اديتيا بيرلا جروب، إل آند تي، تاتا، ماهيندرا رايز، كوتاك ماهيندرا بنك، إتش دي إف سي إيرغو، بايتم وطيران الهند.

وتخدم الشركة حالياً أكثر من مليوني مستخدم فردي وتهدف إلى توسيع نطاقها وبصمتها الجغرافية بشكل كبير، مُستهدفة 10 ملايين مستخدم على مستوى العالم على مدى السنوات الخمس المقبلة.

نمو مستدام

وقال سانديب تشودري، الرئيس التنفيذي لشركة "بيبول سترونج": "نتبنى نهجاً ثابتاً يتمثل في التركيز على النمو المتوازن والمستدام، ونفخر بأن شركتنا تعتبر اليوم واحدة من الشركات القليلة المتخصصة في تكنولوجيا البرمجيات كخدمة SaaS، التي تحقق مؤشراً إيجابياً على مقياس الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك، كما تحتل مكانة ريادية في السوق". وأضاف: "نحن متحمسون لتوحيد الجهود مع غولدمان ساكس. وبفضل خبرتهم العالمية في مجال البرمجيات كخدمة SaaS و الذكاء الاصطناعي، نتطلع إلى قيادة المرحلة التالية من نمونا يداً بيد من خلال الابتكار المستمر والتميز التشغيلي".

وقال "راجات سود"، العضو المنتدب لقطاع النمو والاستثمار في أسهم الشركات في "غولدمان ساكس": "تقف "بيبول سترونج" عند تقاطع المواهب والتكنولوجيا - حيث تقدم قيمة حقيقية وقابلة للقياس لعملائها على نطاق واسع من خلال حلول إدارة رأس المال البشري التي تقودها التكنولوجيا. ونتطلع إلى دعم فريق الإدارة والمرحلة التالية من نمو الشركة من خلال الاستفادة من الموارد العالمية وشبكة غولدمان ساكس".

خطط التوسع

وقال مريغانك تريباثي، رئيس قطاع النمو في "بيبول سترونج": "لقد شهدنا نمواً هائلاً في تبني تكنولوجيا الموارد البشرية عبر منطقة الشرق الأوسط، التي شكلت جزءاً جوهرياً من استراتيجيتنا الإقليمية"، وأضاف: " لدعم خططنا التوسعية على المدى البعيد، نعتزم الاستثمار في عمليات البحث والتطوير لابتكار حلول تتوافق مع البيئة التشريعية والاحتياجات التشغيلية المتطورة في المنطقة. كما تسعى "بيبول سترونج" أيضاً إلى إقامة شراكات استراتيجية لتعميق بصمتها في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي وعموم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ولدعم هذا النمو، سنواصل تعزيز فريقنا على الأرض عبر أقسام المبيعات وخدمات الدعم والمجالات الوظيفية الرئيسية".

فرق تشغيلية

تحتفظ "بيبول سترونج" بفرق تشغيلية في دبي مع إقامة شراكات استراتيجية في كل من دولة الإمارات والمدن الكبرى في المملكة العربية السعودية. ويتيح هذا الحضور للشركة دعم المؤسسات الإقليمية في تحقيق أهدافها الطموحة في رقمنة الموارد البشرية وتحويل القوى العاملة.

ويعتبر تطبيق "بيبول سترونج" تطبيق الهاتف النقال للموارد البشرية الأعلى تصنيفاً على مستوى العالم، مع معدل تصنيف يصل إلى 4.8 من أصل 5 عبر منصات "آي أو إس" وأندرويد. وظهر التطبيق بشكل متواصل في تقرير "صوت العميل" الصادر عن مؤسسة "جارتنر" كما حصل على تصويت "خيار العملاء المفضّل لحزم حلول إدارة رأس المال البشري السحابية للمؤسسات التي تضم أكثر من 1,000 موظف للأعوام (2022-2024).