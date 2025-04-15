مجموعة دوبيزل تستحوذ على "بروبرتي مونيتور" الرائدة في بيانات السوق العقارية بدولة الإمارات

أعلنت مجموعة دوبيزل (أو "المجموعة")، الرائدة في مجال الأسواق الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم عن استحواذها على منصة "بروبرتي مونيتور" إحدى أبرز وأكبر المنصات المتخصصة في بيانات السوق العقارية في دولة الإمارات .

ينسجم هذا الاستحواذ مع الاستراتيجية الطموحة التي تنتهجها مجموعة دوبيزل لترسيخ ريادتها في مجال الإعلانات العقارية المبوبة والتكنولوجيا، من خلال علامتيها التجاريتين الرائدتين في السوق، "بيوت" و"دوبيزل". كما يُسهم دمج "بروبرتي مونيتور" ضمن المنظومة العقارية للمجموعة في تعزيز القيمة المضافة التي تقدمها لشركات الوساطة العقارية والمطورين، عبر توفير تجربة مستخدم شاملة ترتكز على البيانات وتثري مختلف مراحل التعامل العقاري.

وبصفتها إحدى الشركات الرائدة في توفير بيانات السوق العقارية في الإمارات، تمكّن "بروبرتي مونيتور" مختلف الأطراف المعنية والمتعاملين في القطاع من اتخاذ قرارات استراتيجية مستندة إلى بيانات دقيقة، وذلك من خلال منصتها المتقدمة PmiQ، التي تعتمد نموذج عمل البرمجيات كخدمة (SaaS). وتشمل المنصة أيضاً مجموعة من المنتجات والخدمات المتخصصة مثل واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، والتقارير السوقية المفصلة، وأنظمة التقييمات الآلية. وبفضل قاعدة عملائها الواسعة التي تضم كبرى شركات الوساطة العقارية ومطوري المشاريع العقارية، استطاعت "بروبرتي مونيتور" ترسيخ مكانتها كأداة موثوقة وأساسية للشركات التي تبحث عن رؤى دقيقة وتقييمات موثوقة في قطاع العقارات.

وفي هذا الإطار، تعكف مجموعة دوبيزل على تطوير وتحسين منتجات "بروبرتي مونيتور" من خلال إضافة بيانات تتعلق بجوانب الطلب في السوق، ما من شأنه توسيع نطاق فرص البيع لدى العملاء الحاليين واستقطاب شرائح جديدة من المتعاملين.

حققت "بروبرتي مونيتور" معدل نمو سنوي مركب[1] للإيرادات بنسبة 55% بين عامي 2022 و2024، وتجتذب أكثر من7,700 مستخدم شهرياً، معظمهم من الوكالات العقارية ومطوري العقارات.

وتعليقاً على عملية الاستحواذ قال حيدر خان، الرئيس التنفيذي لمجموعة دوبيزل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "نحن سعداء بانضمام ’بروبرتي مونيتور‘ إلى محفظة الخدمات العقارية لمجموعة دوبيزل. حيث تُعد هذه المنصة علامة تجارية مرموقة وموثوقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتشكل إضافة استراتيجية تكمّل منصتينا الرائدتين في السوق، ’بيوت‘ و’دوبيزل‘. إن دمج هذه المنصة مع خدماتنا الحالية من شأنه أن يفتح آفاقاً جديدة لتحسين القيمة المقدّمة للوكلاء العقاريين والمطورين على حد سواء، مع الحفاظ على مكانة مجموعة دوبيزل كوجهة رائدة للإعلانات المبوبة العقارية في الدولة. وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجيتنا المستمرة والتي تهدف إلى تنفيذ عمليات استحواذ نوعية تتيح لنا تعميق وتوسيع قدراتنا لتقديم تجربة متكاملة وشاملة واستثنائية في قطاعي العقارات والسيارات على مستوى المنطقة".

يُعد هذا الاستحواذ الثالث لمجموعة دوبيزل خلال العامين الماضيين، ما يعكس التوسّع الاستراتيجي المتواصل للمجموعة في مجال الأسواق الرقمية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ففي عام 2024، استحوذت المجموعة على "هتلاقي"، المنصة الرائدة في مجال بيع وشراء السيارات المستعملة والجديدة في مصر. كما شملت عمليات الاستحواذ "درايف أرابيا"، المصدر الأبرز لأخبار السيارات ومراجعاتها ومقارناتها في المنطقة، مما ساهم في تعزيز عروض المجموعة المقدّمة لمشتري السيارات، وتوسيع نطاق خدماتها الإعلانية المُخصصة لمصنّعي السيارات.

ويجسّد الاستحواذ على "بروبرتي مونيتور" النهج الاستراتيجي الذي تنتهجه مجموعة دوبيزل في مجال الدمج والاستحواذ، والذي يركّز على استهداف الشركات التي تُكمل منظومة خدمات المجموعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويساهم ذلك في ترسيخ مكانة المجموعة الريادية في قطاعي العقارات والسيارات، وتعزيز عروضها المتكاملة، والارتقاء بتجربة المستخدمين والعملاء على حد سواء.