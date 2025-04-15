وزير الخزانة الأمريكي: "اتفاق كبير سينجز" مع الصين "في وقت ما"

أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أنّ لا سبب لحدوث شرخ بين الاقتصادين الأمريكي والصيني على الرغم من التهديدات المتبادلة بفرض رسوم جمركية، مشيرا إلى إمكانية التوصل "في وقت ما" إلى اتفاق كبير" بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.

وردّا على سؤال بشأن مخاطر حدوث شرخ بين الاقتصادين الأمريكي والصيني، قال بيسنت في مقابلة عبر قناة بلومبرغ التلفزيونية "هناك اتفاق كبير ينبغي إنجازه في وقت ما"، مضيفا "ليس بالضرورة أن يكون هناك شرخ، ولكن من الممكن حدوثه".

وأكّد الوزير الأمريكي أنّ التوصّل إلى اتفاق مع الصين سيكون أكثر صعوبة من التوصل إليه مع دول أخرى لأنّ "الصين هي أكبر منافس اقتصادي لنا وأكبر منافس عسكري لنا".

ويقف أكبر اقتصادين في العالم على حافة الهاوية منذ أن أشعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فتيل حرب تجارية عالمية بفرضه رسوماً جمركية استهدفت بشكل خاص الواردات الصينية.

وردّت الصين على الولايات المتحدة بالمثل ممّا رفع نسبة الرسوم الأمريكية المفروضة على الواردات الصينية إلى 145% والرسوم الصينية المفروضة على الواردات الأمريكة إلى 125%.